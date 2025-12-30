批中共軍演「非負責任大國」 賴清德：軍民一心、不受錯假訊息誤導

賴清德總統今天痛批，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。（圖：賴清德臉書）

中共解放軍東部戰區昨天起展開「正義使命-2025」圍台軍演，今天（30日）中國大陸解放軍東部戰區將在公告的海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。對此，賴清德總統表示，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。他也提醒，此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。

賴清德今天在臉書發文指出，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持；然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

賴總統說，他要特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。因為有你們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。

賴清德也請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。

賴清德強調，會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端，此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量，留言「讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由。」