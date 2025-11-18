批中國動不動就經濟脅迫 日大臣：對這種國家過度依賴有風險
編譯林浩博／綜合報導
中國與日本的外交風波恐怕仍難以落幕！彭博社分析，面對中國擴大報復，日本首相高市早苗可能並無阻止的好辦法。這次摩擦的導火線，是高市7日國會答詢時，將台海危機與自衛隊出動的可能性相連結，引爆了北京的怒火，要求高市撤回言論。
但高市以強硬右派姿態才當選自民黨總裁，從而能擔任首相，因此任何向中國的示弱，都會重傷她的威望。同時中國尚未使出稀土禁運的殺手鐧，一旦真的實施，則有重傷日本汽車業的風險。
依賴中國有風險
日本經濟安保大臣小野田紀美，18日即在記者會直言：「對於一但稍有不滿，就訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，不只是對供應鏈的風險，對旅遊業同樣是風險。大家平常就該去思考，如何降低這類風險。」言語間明示日本企業應小心與中國做生意的潛在風險。
專家：高市沒必要妥協
中國官媒喊打喊殺，暗示情勢若再升級，北京恐怕會再施加制裁，並切斷與日本的經濟、軍事與外交溝通管道。中國外交部發言人毛寧前一天還放話，要高市撤回言論，否則「必將玩火自焚」。但前日本外交官宮家邦彥接受彭博訪問稱，他不認為高市會妥協，而且她也沒必要這麼做。
宮家邦彥分析，「如果中國想靠著施加壓力來打擊高市，可能只會獲得反效果」，他並拿出高市超過80%的民意支持度為例，「他們正是催動她支持度的引擎」。他說高市或許犯下了戰略的錯誤，但過往歷史一次又一次顯示，中日因敏感議題鬧翻後，通常要經過好幾個月的關係冰河期，雙方才會達成協議。
截至目前，高市並未撤回發言。高市能從自民黨總裁選舉勝出，正是憑藉她的強硬民族主義領導風格，若向北京低頭，她將遭遇極大的政治反噬。彭博社由此結論，這造成中日之間的對峙，現階段並無脫離的出路。
日本一橋大學教授淺野壘（Rui Aoyama）則是認為，「儘管中國至今反應激烈，但都經過計算」，「中國想重創日本經濟，但我不認為中方有斷絕關係的意圖」。
殺手鐧：稀土禁運
高市面對的一大危險，是中國會否動用稀土管制的殺手鐧，藉此掐住仰賴該原料的日本汽車業。事關稀土與日本，恐怕還會有美國總統川普的因素來攪局，因為川普才宣布與中國的貿易休兵，為「全世界」解決了稀土問題，再加上該次亞洲行，川普還在訪日期間當面向高市保證：「任何妳想要的、任何妳需要的幫忙，我們都會在那裏。」
上一次中日關係鬧的這麼僵，是2012年日本國有化雙方有爭議的釣魚台列嶼。中國官媒的戰狼式發言，激起了十幾座城市的反日示威，並產生了長達數個月的杯葛日貨行動。那時日本出口因此下滑約10％，但有鑑於現今全球貿易流通的動盪，高市或許認為這點代價，她負擔得起。
另外，中國領導人習近平，這次對於國內民族主義也可能有所節制。去年的日籍學童深圳遇害，已顯露過度煽動仇日情緒的危險，而且正值中國經濟放緩，搧風點火太過，原本的反日抗議也許會轉向政府。
日早就吃過中國稀土虧
彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）的資深分析師吉田龍夫（Tatsuo Yoshida，音譯）認為，上一次對峙，中國就曾動用對日禁止稀土出口這一招，因此十年來，日本汽車業降低了對中國稀土的依賴，但如今中國的稀土與半導體供應重要性卻又上升。吉田龍夫預測：「一旦稀土禁運捲土重來，將干擾日本的汽車生產，尤其是需要稀土原料的電動車。但我也認為，禁令效果會有時間差，因為汽車生產商與貿易商一定會建立儲備，作為應急。」
話雖如此，稀土供應中斷的越久，日本經濟所承受的壓力越大，不利高市的推動經濟成長目標。
伊藤忠綜合研究所的首席經濟學家武田惇志則指出，這次中日緊張程度預料會小於2012年，「我不認與美國對抗的同時，又深陷與日本的紛爭，會符合中國的利益。」
