批中國圍台實彈軍演「加劇緊張」！美國務院敦促北京應克制

2025雙城論壇甫結束，中國在週一（29日）一早突宣布進行圍台實彈軍演，引發區域國家高度關切。美國國務院在週四（1日）對此發布聲明，批評中國不必要地加劇了緊張情勢，敦促北京當局應克制，停止對台施加軍事壓力，轉而進行有意義的對話；聲明也強調，美國反對片面改變現狀的行為，包括使用武力或脅迫手段。

中國解放軍東部戰區在週一（29日）一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，並在台灣週遭劃設多個實彈射擊區；解放軍也發出專家評論，稱這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。中國外交部更在例行記者會上，稱全球有數十個國家以各種形式，表達對中國軍演的支持。

對此，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在週四（1日）的聲明中，批評中國針對台灣及區域其他國家的軍事活動和言論，不必要地加劇了緊張情勢。

皮戈特強調，美國敦促北京當局保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，轉而進行有意義的對話。同時美國也支持台海和平穩定，反對任何單方面改變現狀的行為，包括使用武力或脅迫手段。

