批中國央視惡意報導慰安婦歷史 婦援會嚴正發聲：立即更正道歉

針對中國央視藉慰安婦歷史連結其他政治事件，婦援會發布聲明要求道歉。翻攝自婦女救援基金會臉書



中國中央電視台日前針對台灣慰安婦歷史，採訪婦女救援基金會，訪前承諾不涉及攻擊台灣、日本等政治操作，不料報導播出後，竟以「反戰反賴，台灣各界批評民進黨媚日謀獨」為題。婦援會今日（12/7）發布聲明，要求央視更正道歉，同時強調將秉持慰安婦阿嬤「追求真相、不陷仇恨」的遺志，繼續致力於性別與人權教育。

婦援會今日發布聲明指出，婦援會於2016年成立的「阿嬤家和平與女性人權館」，是台灣首座以慰安婦人權運動為基礎，並連結女性人權與和平安全議題的常設場館，日前央視以二戰結束80週年專題為名，要求採訪慰安婦歷史，且承諾不涉及攻擊台灣、日本等政治操作，婦援會基於教育使命，因此同意拍攝。

然而央視5日播出的節目中，卻以部分勞團上街抗議「反賴反戰」新聞為題，並加入台灣部分人士批評民進黨「媚日謀獨」、前立委邱毅稱總統賴清德讓台灣人做日本馬前卒等內容，再連結慰安婦是日本犯下嚴重反人類罪例證等，意圖將慰安婦歷史與不同事件拼湊連結，進行政治攻擊。

婦援會抗議，央視刻意剪接、扭曲脈絡，導致慰安婦歷史被誤用為攻擊台灣與日本政府的工具，嚴重誤導視聽，損害婦援會與阿嬤的聲譽；央視以不當手段取得並挪用採訪內容，違反媒體倫理，造成重大誤導，要求立即更正與道歉，否則未來將全面拒絕央視採訪。

婦援會同時於聲明中強調，婦援會主張和平、反對侵略，也反對任何國家發動戰爭，包括中國以文攻武嚇對台灣進行的侵略行為，更支持為保衛台灣安全的國防與民防準備，並強調婦援會將持續秉持慰安婦阿嬤「追求真相、不陷仇恨」的遺志，深化性別與人權教育，不容歷史傷痛被利用為政治鬥爭的工具。

