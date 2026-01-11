批中國濫用「這權力」 周軒：聯合國「維護和平」理想已遭扭曲！

即時中心／張英傑報導

美國總統川普在日前刊出的《紐約時報》專訪中表示，對於他下令在全球各地採取軍事行動的權力，唯一的約束來自「自己的道德觀」。對此政治工作者周軒昨（10）日指出，所謂的聯合國體系理想雖是維護和平，但實際運作卻遭大國權力政治扭曲；尤其中國曾2次以「與台灣有邦交」為由，動用否決權。他認為，這證明了一個原本立意良善的體制，「被別有居心的國家掌控後，會有什麼樣的後果。」

周軒在臉書發文指出，週五（9日）在民視新聞政論節目《台灣向前行》上，剛好談到川普的國際法觀點對台灣有何影響。他認為，聯合國有憲章，目標就是希望以後大家都不要打仗好好談；「目標很美好，但是總有人拿到權力後開始搞自己的」，聯合國安理會的5個常任理事國，也就是美國、俄羅斯、英國、法國與中國，它們對於聯合國的決議皆握有否決權，「反正不管你其他會員國怎麼談，這五位王爺一個說NO，一切免談。」

周軒以中國為例，過去其官媒《環球網》曾整理中國動用否決權的歷史，至少有2次直接與台灣相關。1996年，聯合國原擬派遣軍事觀察員協助監督瓜地馬拉內戰後的和平進程，卻因瓜國與台灣有邦交，中國動用否決權阻擋決議；1999年，中國再度否決延長馬其頓維和部隊任務，理由同樣是該國當時與台灣建交。

然而，聯合國的宗旨本來就是要維護世界和平，周軒直言，結果現在因為一個常任理事國說，那個國家跟台灣有外交關係，所以聯合國不可以去那個國家維護和平。「何況那些國家之所以需要維和部隊或是軍事觀察員，跟台灣一點關係也沒有，更不是台灣造成的。」

而中國最可惡的是，還用這種招數逼迫其他國家，「只要你敢挺台灣，我連這種爛招我都敢出。」周軒強調，自己不會說這就代表聯合國或是國際法是沒有用的是失敗的，「只是這讓我們看到，原本一個立意良善的體制，被別有居心的國家掌控後，會有什麼樣的後果」；他也認為，這樣的狀態似乎還會持續一陣子，「你知我知，川普當然也知道，所以他行動了。」

