批中國軍演影響全球 賴清德讚國軍：鎮定以對、從容自若

[Newtalk新聞] 中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，並於昨日在台灣周邊進行實彈射擊。對此，總統賴清德今（31）日表示，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變，以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證平時訓練的成果。他期盼，未來各位將軍及所有國軍幹部，強化戰備紀律與指揮效能，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

賴清德今上午在總統府主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」，並致詞表示，晉任，不僅僅是肯定各位將軍的卓越表現，也賦予更重大的責任。他期許各位，能夠秉持初衷，持續帶領部隊前進，為國軍革新及國防安全，做出更多的貢獻。

賴清德恭喜趙建國晉任中將。他說，趙將軍在過往職務任內，深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手。

賴清德並分別恭喜林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華，共四人晉任少將。他說，各位無論是在維安、醫療保健、後勤整補、或政戰心輔等任務上，都全力以赴，讓國軍能夠持續精進作戰能力、充實補保量能，也強化醫療韌性和官兵心理素質，並且鞏固國家的中樞安全。

他指出，各位將軍長期在各自領域，所展現的領導能力與卓越績效，就是國軍持續進步、提升國防韌性的重要動力。他感謝大家的付出，辛苦了。

賴清德提及，中國近日在台灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變，以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證平時訓練的成果。他要藉這個機會，再次代表全體國人，感謝所有國軍弟兄姐妹的努力和辛勞，共同守護國家安全。

他表示，中國對台軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

賴清德說，面對當前多變的敵情及手段，他期許各位將軍及所有國軍幹部，以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時的整備戰備，到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

最後，賴清德表示，他要感謝現場的寶眷，每一位將軍的閃耀，都是因為其體諒、辛苦與付出。他謝謝各位，為官兵在後方築起穩定的堡壘，讓官兵沒有後顧之憂。他強調，「未來，讓我們繼續團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由。」

