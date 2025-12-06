批中央禁小紅書！蔣嗆卓揆：反中反到自己變共產黨

台北市長蔣萬安參加校慶，不只年輕學生，媽媽們的眼神也都在發聲。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安針對中央說為了打詐，要封鎖小紅書1年，他批評政府反共反到自己變成共產黨。

看到台北市長蔣萬安參加校慶，這種少女尖叫聲，不只年輕學生，媽媽們的眼神也都在發聲。你說這人氣誰都很難爭，但要想順風順水，家裡老闆的話得聽也得撐。

台北市長蔣萬安vs.記者：「（有跟川伯分享你的經驗嗎？怎麼說服家裡的老闆要來選舉？）妳這一題有陷阱喔，關於到這一題，我可能也要回去問一下我家裡的老闆。」

蔣萬安連任之路，想必家裡領導是支柱，那麼藍白合能不能成為輔助？

廣告 廣告

台北市長蔣萬安：「接下來我想，這都需要政黨之間來協調和溝通，我相信政黨都有相關的節奏和步調。」

只是政府要禁小紅書，恐怕就難以協調。行政院長卓榮泰又說，中國用他的言論不自由來傷害我們的言論自由，希望藉由停止一年改變國人瀏覽習慣，或者直接斷掉，這回應蔣萬安聽得下巴都掉。

台北市長蔣萬安：「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解也沒辦法接受。」

藍營多次批評禁止小紅書事件，當成了紅共變綠共。有人認為按照政府邏輯，電話詐騙件數多難不成要禁電話嗎？

台北市長蔣萬安：「打擊詐騙一定是要做的，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的做法沒有章法，甚至別有目的。所以如果民進黨政府執意要這樣做，那我們一個月後，大家就一起檢視打詐的成效。」

善良人很好騙，哪個平台都可成為死穴，再多防備也防不了有心人侵略。

更多東森新聞報導

阻詐「禁小紅書」1年！藍：「Tinder也未落地」詐更多不禁？

手機版小紅書還能用！年輕用戶愛看「美妝、時裝、旅遊」

小紅書被封一年！300萬台灣用戶受影響 網嘆：無法替代

