批中央補助規定僵化 吳宗憲：請給宜蘭的小店家「雙軌補償」

吳宗憲呼籲中央，看看宜蘭連年淹水的真實處境，調整規定、啟動專案。（圖／報系資料照）

鳳凰颱風重創宜蘭，至今仍在復原中，國民黨立委吳宗憲今（23）日指出，中央的僵化行政正在造成「二次傷害」，若不調整，宜蘭連年淹水區的小店家，困境將年年重演。

吳宗憲表示，宜蘭小店家生財工具被淹沒，「請中央伸手，停止僵化規定」，宜蘭仍在復原中，但中央的僵化行政正在造成「二次傷害」！若不調整，宜蘭連年淹水區的小店家，困境將年年重演。

吳宗憲指出，宜蘭的災情除了蘇澳中山路受創慘重，冬山、五結、羅東等多處都一樓是小吃店、五金行、美髮店，樓上就是全家人住「住商合一」。水一進來，不只是「房子淹水」，而是家跟工作空間一起泡湯，生財工具也全沒了，等於短期內徹底斷了生路。

吳宗憲說，卻發現營業的店家，不能申請住家淹水補助。等於逼著讓小本經營的店家二選一：一、領10萬元（最高還得證明財損？）居住補貼，卻無法反映生財工具的損失。二、領經濟部1萬元修繕金，等於放棄原本可領的居住補助。

吳宗憲表示，這等於懲罰最努力生存的宜蘭小企業！上週協調會上，發現許多中央補助單位，根本沒有「主動了解」地方的真實狀況，只是照既有規範辦事。

吳宗憲要求中央，請給宜蘭的小店家「雙軌補償」。一、實際勘災：中央主管機關必須親自走訪進蘇澳中山路，看看小店家需要什麼幫助。二、專案彈性： 針對「住商混用」個案，允許「雙軌申請」：居住功能損失，申請住家補助，「營業設備與庫存」損失，申請商業援助金，不要逼災民只能二選一。三、比照丹娜絲專案： 丹娜絲後，行政院啟動「家園復原慰助金專案」，就是為了突破既有法規的上限，宜蘭的極重災情，同樣需要「專案型補助」，讓短期內沒有現金收入、沒有能力自救的蘇澳小店家，撐過最艱難的此刻。

吳宗憲說，欠蘇澳15年的分洪道，啟動專案不為過。中央欠蘇澳15年的救命工程，是39條人命（梅姬38、鳳凰1）的血淚呼喚。長期治水工程一再延宕，現在要求中央啟動專案性、全額的救助，就是最基本的補償。

吳宗憲表示，宜蘭還在復原中，街道上的泥巴可以慢慢清走，但如果制度不改，小店家每逢豪雨又是同一場惡夢。

最後，吳宗憲呼籲中央，看看宜蘭連年淹水的真實處境，調整規定、啟動專案。

