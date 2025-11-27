批中央講不清台灣處境 林國春憂1.25兆特別預算規模宛如戰爭

總統賴清德喊出8年砸新台幣1.25兆特別預算優化國防，各界議論。圖僅示意。（示意圖／黃耀徵攝）

新北市議員林國春今（27）日表示，中央要增加國防預算可以理解，但「付錢要能交貨、花費要做出東西」才能真正凝聚國軍弟兄的信心。

總統賴清德近期宣布，為因應對岸日益升高的軍事威脅，中央政府將提出相當新台幣1.25兆元的國防特別預算，也規劃在2026年起的未來8年投入執行，希望強化台灣的自我防衛能力與不對稱作戰戰力。

新北市議員林國春（圖）認為在增加國防預算之餘，中央更該講清楚台灣軍事現況。（圖／周志龍攝）

國防部長顧立雄說明，1.25兆特別預算目標有七：首先為「空中重層攔截網」，希望在防空、反彈道飛彈目標下，打造多層次、整合式防空系統，協同現有愛國者飛彈系統提升攔截率，更提高攔截空層與擴大防護區域；次之為「指管與決策輔助」，包括指管通電網情監偵升級及人工智慧（AI）戰場輔助情報決策模組。

第三是以精準火砲、反裝甲飛彈等進行「多層次削弱」，這將結合現有各式火砲，遂行灘岸火殲及縱深作戰的精準火力支援任務；第四「遠程精準打擊」，藉精準飛彈與火箭反制敵遠程火力，並跨區火力增援，阻敵登島企圖；第五為善用堅偵無人機等器材以「強化作戰韌性」，藉由遠距監偵提早預警，並透過無人載具即偵即打，縮短作戰反應時間，並快速布設強韌阻絕、節約人力以有效阻敵。

第六是「提升軍備量能」，希望增加軍備產能與戰備彈藥囤儲，這些軍備將由台美共同研發及合作採購；最後是「國防帶動經濟效益」，官方預估特別預算投資可望創造超過4,000億產值，帶來9萬人次以上的工作機會。

國防部長顧立雄（圖）直指相當新台幣1.25兆的國防特別預算花費可分為7大面向精進。（圖／周志龍攝）

林國春對此直言，台灣確實需要國防，但2026年原本常態性國防預算已經喊到9,500億元，如今再推1.25兆加碼，簡直是官方認證的「情勢危急」，反觀中央又不講清楚究竟危急在什麼地方，只是跳針強調「捍衛民主」，徒留百姓滿頭問號。

林國春舉例，台灣跟美國買了66架戰機到現在沒辦法交貨、國軍弟兄要個加薪被中央百般刁難，如今中央卻回頭要求增加國防預算，錢到底去哪了講不清，簡直把百姓當「盤子」。

林國春強調，無論朝野陣營都該支持國防，但如今支出的比例高到戰爭等級，執政者該先回答台灣現在「到底面臨什麼狀況」、台海情勢究竟如何？否則近乎失控來編列預算，人民不會放心。

