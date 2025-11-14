批中央部會對太子集團怠惰不作為 國民黨團提案譴責卓榮泰

國民黨立院黨團14日在立法院會中提案，指財政部、金管會及內政部怠惰不作為，以致形成重大的防詐破口，對於行政院長卓榮泰監督不周應予最嚴厲之譴責。（擷取自國會頻道）

柬埔寨跨國詐團太子集團在台據點日前遭檢警調搜索，查扣不法所得超過45億元，朝野立委質疑為何要等美國司法部通知，國家洗防系統失靈？對此，國民黨立院黨團今（14）天在立法院會中提案，指財政部、金管會及內政部怠惰不作為，以致形成重大的防詐破口，對於行政院長卓榮泰監督不周應予最嚴厲之譴責。該案逕付二讀，交付黨團協商。

國民黨團提案指出，有鑑於太子集團在台涉嫌跨國詐欺及洗錢案，台北地檢署雖拘提主嫌等25名被告，然竟有19人獲准交保，交保比例高達76％；面對如此重大的跨國犯罪與洗錢案件，賴政府竟讓多數被告輕易交保，根本就是縱容詐騙集團犯罪的最大幫凶。

國民黨團指出，詐騙集團在台囂張橫行，已成為嚴重的國安危機，太子集團長期從事博弈、詐欺、洗錢等犯罪行為，早已被國際指控為「亞洲最大跨國犯罪組織之一」，面對如此龐大的異常金流在台流竄，金管會在虛擬資產監管及房地產大額交易行為的洗防機制完全失靈；財政部身為台北101大股東，對設立目的不明且有明顯洗錢風險的租戶公司未事先進行查核，讓詐騙團體利用國門地標作為洗錢跳板，嚴重傷害國家形象。

國民黨團續指，內政部長劉世芳更是在「美國壓力」下才開始啟動調查，凸顯賴政府在打詐及洗錢防制上擺爛失能，讓台灣淪為國際犯罪溫床，無怪乎被國際譏諷為「詐騙王國」、「亞太地區網路詐騙活動之犯罪洗錢中心」。

因此，國民黨團建請院會作成決議：「針對太子集團跨國詐欺及洗錢案，賴政府打詐及洗錢防制上全面失能，財政部、金管會及內政部等相關部會怠惰不作為，以致形成重大的防詐破口，嚴重危害社會秩序及國際形象，對於卓榮泰監督不周應予最嚴厲之譴責」。該案逕付二讀，交付黨團協商。

