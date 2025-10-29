批中市府疫調時序錯亂、豬隻死亡數不一 卓榮泰指示中央接手：清消更徹底

環境部今天舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，行政院長卓榮泰出席。（圖／中國時報蔡佩珈攝）

農業部今日召開專家會議指出，台中市政府提出疫調報告仍有未竟之處，建議中央組成疫調團隊協助台中市進行疫調。行政院長卓榮泰對此指出，專家會議認為台中案例場的時序錯亂、豬隻死亡數量不一致、獸醫師前後不同都是重大缺失，中央將協助台中完成他們沒辦法完成的工作，除了動員各縣市相關人員，未來疫調將更加精確、清消更徹底，也不允許「廚餘挖個洞就埋下去」，盼能把疫情緊縮在最小的範圍、限縮在最短的時間、壓低在最低的損害。

環境部今天舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，行政院長卓榮泰致詞指出，很遺憾今日召開的專家會議提到，有關台中案例場的時序錯亂、豬隻死亡數量不一致、獸醫師前後不同，都是重大缺失，故建議由中央協助台中完成他們無法完成的工作。

他說，已提前與環境部、農業部、內政部討論，若專家會議認為需要中央乃至全國力量協助台中，就要超前部署、提前動員，現已擬定相關方案，中央將集合各縣市疫調人員、獸醫師、環保單位，全面支援台中。

卓榮泰強調，這是在與時間賽跑，我們不能輸給病毒擴散，不過根據目前大規模疫調，情況安全，中央接受專家建議不是因爲疫情擴大，而是加強疫調、防疫、環境保護力道，也絕對不會允許看到「廚餘挖個洞就埋下去」這種事。

他指出，面對非洲豬瘟，疫調將更加精確，清消也會更加徹底，盼能早日恢復基本生活的健康，若今天不做，沒辦法用全國力量協助地方完成工作時，未來就需要用更大的力量、更長的時間，才能把台灣帶回國際社會，這是我們無法忍受的。

卓榮泰表示，只要共同合作、信賴，一定有決心、有辦法把疫情緊縮在最小的範圍、限縮在最短的時間、壓低在最低的損害，政府跟人民同心合作，一定可以達成這項目標。

