批乾哥割頸案法官情勒又沒同理心！ 律師氣炸：今年最諷刺司法笑話

新北割喉案二審加重刑期。（圖／報系資料照）

新北市土城區某國中2023年12月25日發生割頸案，郭姓乾哥為了幫林姓乾妹出氣，竟直接拿刀刺殺同校楊姓國中生，一審依殺人罪判郭9年、林8年，二審加重刑期改判郭12年、林11年。怎料，法官曾脫口說出「讓凶手來孝順被害者家屬」，讓楊爸爸崩潰表示「不要來殺我們就偷笑了」，而律師呂秋遠也痛斥法官毫無同理心，認為此番話根本是「今年最諷刺的司法笑話」。

呂秋遠在臉書發文道，新北割喉案二審已判決，可以理解楊爸爸對判決結果不滿意，畢竟孩子被這麼殘忍攻擊，再也回不來，但兩名兇嫌竟只判12年、11年。

呂秋遠指出，兩名兇嫌是少年，因此與成年人犯罪相比，依法可以「享有」這樣4種優惠，包括「只要是少年，就一定可以減刑」、「沒有前科，成年以後會塗銷紀錄」、「往後假釋時間，可以縮短為1/3，也就是如果判12年，最快4年就可以出獄」、「無論犯什麼罪，都不可以判決死刑、無期徒刑」。

呂秋遠無奈表示，法官曾在開庭時詢問被害人家屬，能否讓加害人「孝順」他們，「法官大人，修復式司法不是這樣用的啦！你這是在被害人的傷口上撒鹽好嗎？就像是對被害人說，『難道你不希望往後可以多一個性侵害過你的人照顧你嗎』，有什麼兩樣？」

呂秋遠直言，為了促成兩造和解，法官提議要讓殺害孩子的人來孝順家屬，「這已經不是情緒勒索而已，而是完全的沒有同理心。到底要怎麼讓這兩個加害人，長大以後來孝順被害人的爸媽？」

呂秋遠感嘆，《少年事件處理法》要如何修法，這還可以討論，但法官不能自以為這是溫情喊話、溫馨提示，要被害人接受他不願意的條件，甚至講出這麼誇張的話，否則對於被害人來說，司法只是無法還他公道的裝飾品而已，「要加害人來孝順被害人的爸媽，應該是今年最諷刺的司法笑話！」

