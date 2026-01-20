批京華城「21世紀奇案」 陳佩琪怒：民進黨極盡可能地羞辱我們

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今(20)日發文形容京華城案「是21世紀的冤案與奇案」，提及檢調當時兵分多路來家裡搜索，而搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑，怒批檢察官和法官把柯文哲當成「賤人賤狗」、「豬狗不如」，不把他當人看，搜索票上瞎扯幾句，法官就簽核了，自己會用餘生一直寫，到天涯海角的每一個角落、到進棺材的那一刻為止、到民進黨下台的那一天才停。

陳佩琪表示，京華城容積率的通過，是「獨立」在台北市政府外的都委會委員討論後通過，全程公開上網且LIVE線上同步直播，誠如柯文哲說的，檢察官要是不滿結果，就直接羈押都委會委員去問就好，現在反倒通過的人沒事，而是羈押柯文哲一年不放？當然除非檢察官有查到都委會委員開會前，柯文哲跟都委會委員有「犯意聯絡」、或一起吃飯什麼的，那就應當別論，「想請問你們有查到這些嗎？他說他完全不知道都委會委員有誰，在何時開會啊？」

陳佩琪說，柯文哲65歲了，在社會上也算是個有歷練的人，當了25年的醫生，也救活許多病人，從政後當過首都市長，也經過這幾年的的黨主席歷練，說他在社會上也算是個咖，應該不為過，他的人權理應更受矚目、更受重視才對，不是要特權，就只是要「公平」兩字，而他們有嗎？

陳佩琪提到，2024年8月30日、檢廉兵分50-60路來家裡搜索，搜索處甚至和他們一點也沒關係的都敢來，搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑，法官不知有沒有跟林俊言查證其真實性，就兩眼一閉都核准、放行，從林俊言寫的理由、到下面審核法官的背書，證明自己所說的「柯文哲的人權就是個屁」，直呼檢察官和法官把他當成「賤人賤狗」、「豬狗不如」，不把他當人看，搜索票上瞎扯幾句，法官就簽核了，自己不相信法官在搜索票上的功用僅是橡皮圖章用而已，完全不需查證上面寫了什麼，可以連審都不審，連察都不察，就放行讓它出去？

陳佩琪認為，司法對搜索票上載明的理由應有審核機制，也相信高階知識份子不會棄守自己的專業，不會讓人把自己當橡皮圖章使用，所以搜索柯文哲的理由，法官有向林俊言求證過嗎？「還是柯文哲就是賤人、賤狗、賤命， 搜他、押他、踹他，隨便你們高興？」

從2024年8月30日起，羈押、延押，抗告駁回的戲碼一直反覆上演著，演到最後大家累了，法官不想演、也不要演了，就直接說「尊重審級制度」羈押，律師說所謂的「審級制度」，就是高院說要押的意思，反正法官就直接承認說「司法也不是我可以獨立斷案的，人家上面說要押，我哪敢不押？」

陳佩琪直呼「審級制度」是什麼？是誰操弄的？有人說「高層」？什麼是「高層」？黃國昌帶領的抗爭活動中，多次提到法務部長鄭銘謙這個名號，講到自己都會背了，黃國昌還是個立委，喊破喉嚨也沒人理，更何況是自己？多期待鄭銘謙出來回應，不回應自己只好再點名總統賴清德。「大家知道我先生當時有多慘嗎？不只要被羈押，還要被禁見，所有司法可以羞辱到他、可以整肅到他的手段，全都使盡全力拿出來用」。

陳佩琪再提，去年初法院以串證、逃亡、要訊問證人、要尊重「審級制度」為由，接續檢察官羈押，當時公公已極度病危，誰看都知道將不久人世，但法院仍不放過柯文哲，理由是要訊問證人，但卻關著他三個月不開庭，知道台灣社會重視孝道，故意說你犯的是重罪，讓你演齣父親過世、兒子不在身邊的不孝戲碼給全世界的人看，「你們的側翼還說『柯文哲不用難過啦，柯媽過世你還可以再申請出來一次喔』，是的，台灣最美麗的風景就是你們民進黨和這些側翼們，側翼會如是說，顯示狐狸尾巴不經意露出來了」。

對於柯文哲在最近訪問中提到，民進黨就是要把他關好、關滿到34個月，陳佩琪說，自己是聽人說民進黨要用不同的案件持續把他關押到死為止，柯文哲自己說當時已經知道可能死在獄中，心裡已有準備。陳佩琪怒斥，民進黨極盡可能地羞辱他們，想要讓全球的人知道你們手段有多高竿、有多兇殘，而他們有多悽慘嗎？那沒問題啊，自己把悲慘遭遇公布給全世界的人看。

陳佩琪直呼，台灣號稱是人權社會，民進黨說他們是靠人權起家，「聽了民進黨口中講出的這種世紀大謊言，大家不覺的這個黨有夠可笑的嗎？什麼時候民進黨說謊已經跟呼吸一樣自然了？台灣人永遠不要低估民進黨無恥的程度、台灣人永遠不要低估民進黨無恥的程度、台灣人永遠不要低估民進黨無恥的程度！往後我會用我的餘生一直寫、一直寫， 寫到天涯海角的每一個角落，寫到我進棺材的那一刻為止，寫到民進黨下台的那一天才停」。

