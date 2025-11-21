批倉促立法 平台協會聲明 5萬外送員恐失業

勞動部終於預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，規定外送員接平台訂單至完成期間，不得低於最低工資1.25倍。示意圖。（本報資料照片）

外送專法草案出爐，時薪將不低於245元；會員涵蓋國內99％外送市場的台灣數位平台經濟協會（DEAT）21日發聲明表示，若立法未經周延評估就貿然推進，後續恐導致台灣外送市場流失1.45億筆訂單、超過新台幣460億元產值，更會會讓三分之一的5萬外送員失去工作機會，呼籲政府勿倉促立法 。

DEAT指出，全台外送市場年交易額高達1351.28 億元、年訂單量達4.27億筆，對餐飲業、平台與外送員都是重要經濟來源；協會提出三大呼籲，首先，公眾意見諮詢期應達到重大法案的60天；其次，立即啟動法案經濟影響評估，以利後續法案審查有公正資訊參考；第三，立法院應待前兩項工作完成、取得足夠資訊後，再進行法案實質審查，委員會不應倉促排審。

外送員阿丞表示，新進外送員時薪多是領基本工資的196元，若未來調高至245元，表面看起來政府立意良善，但時薪一次漲25％，等於平台經營成本大幅增加，外送餐飲將跟著全面調漲，消費者乾脆不叫外送，這樣時薪再高也沒用。

消基會前董事長吳榮達認為，勞動部推出的《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，不能只保障外送員，還應把付費的消費者權益及商家一併納入，草案規範並不周全。消費者最在意的是費用合理與否，包括店家上架販售價格及物流費用等，草案並未明確規範僅由交通部訂定「定型化契約應記載及不得記載事項」。吳榮達表示。草案也應要求平台財務透明化，才能試算外送員薪資報酬是否合理，否則難以解決問題。

台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪說，草案中的外送平台營運的框架就是平台向店家抽成、再向消費者收取運費後再支付給外送員，目前部分較小型的外送平台僅向店家或消費者收費模式未來恐不復見，恐怕會降低平台創新空間，交通部基本運價報酬保障無論定的太低或太高恐怕都會有所爭議。