批停砍公教年金違憲 立法院民進黨團提釋憲及暫時處分

立法院民進黨團今天上午召開「改革要合憲 年金要永續」記者會，由黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱及書記長陳培瑜出席。(記者廖振輝攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕「反年改」釋憲大戰延燒，繼行政院及考試院後，立法院民進黨團今(19日)前往司法院，針對去年底三讀通過的「公立學校教職員退休撫卹條例」及「公務人員退休撫卹法」相關修法，向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

立法院院會去年12月三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法修正案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正案」，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，經總統公告生效。行政院當月即針對修正案聲請釋憲，指出法案實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義。考試院則於本月8日針對「公務人員退休資遣撫卹法」將使退撫基金提前用罄，故向憲法法庭聲請釋憲。

民進黨團今天上午舉行「改革要合憲 年金要永續」記者會，由黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱及書記長陳培瑜共同出席，訴訟代理人陳一銘律師、方瑋辰律師亦與會。

柯建銘說明，針對去年12月26日，總統公告的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條，以及「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、38條、67條提出暫時處分及釋憲，黨團認為系爭規定應受違憲宣告，自公布日期失效，並認為憲判以前要暫時處分。

鍾佳濱表示，本案屬於法規範的憲法審查，在做宣告前先暫停適用。亦即，如果未來暫時處分受理且獲得裁定後，這個可能有違憲之嫌的相關法案，雖然已經公告，但能停止適用。許多過去藍白鼓動之下，認為要在年金上獲得更多、違反改革意志的請求，都會失所附麗。

會後，民進黨團三長與訴訟代理人便前往司法院，正式遞件聲請釋憲及暫時處分。

