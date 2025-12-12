批停砍公教年金「無程序、無民意」 綠委齊喊：全民負擔近3萬元

立法院院會今三讀通過年改法案：「公務人員退休撫卹法第37、38、67條條文修正草案。民進黨立委在表決前各自舉牌表訴立場。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院今（12 日）三讀通過「停砍年金」相關修法，引發民進黨立委強烈反彈。范雲、林楚茵、林月琴接連發聲，批評藍白聯手推動年金倒退，既無程序正當性、也無民意基礎，更可能讓退撫基金提前破產，造成沉重財政負擔。

范雲指出，本次年金倒退法案「毫無程序與民意正當性」。她表示，現行年金制度是經年改國是會議、跨職業與跨世代代表共同討論，以及立法院長時間審議後形成；反觀本屆修法，發言與討論皆遭高度壓縮。此外，她引用最新民調指出，僅 28% 民眾支持年改倒退，有 58% 不支持，修法明顯欠缺民意基礎。

范雲亦批評藍白宣稱「退撫基金用不完」是錯誤說法。她表示，2017 年年改是靠現職提高提撥與退休者月退緩降，才確保基金永續；如今，年金倒退後，政府需撥補 6,970 億元，相當於平均每人負擔近 3 萬元。她質疑，農民、勞工、國民年金保險者與年輕世代皆沒有獲益，為何要共同承擔負擔。

對於藍營稱「是為教師權益而修法」，范雲以台北市狀況指出，問題並非報考不足，而是輔導、自然資訊、雙語教師考上未報到，需針對行政加給、鐘點費補助及減少行政負擔等項目調整，這些才是教師團體一致認為應優先改善的方向。她批評藍白修法反而加深現職與退休教師的不平等，也加重各職業別的不公平。

林楚茵則強調，「國家只有一個」，批藍白為政治鬥爭「把台灣當陪葬品」。她引用總統賴清德的說法指出，藍白主導的國會亂象，已從監督變成破壞。行政團隊面對地震、風災、豬瘟全力救災時，藍白卻忙於卡預算、擋國防、拖財政，並以逕付二讀方式推動親中法案。

林楚茵點名，藍白不手軟地凍結憲法法庭、卡住民生建設預算，甚至讓反年改案過關，「拖垮國家財政、欺負年輕人」。她表示，賴總統已召集黨團商討對策，將在議事攻防與憲政途徑上捍衛國家利益。

林月琴亦表示遺憾，國民黨與民眾黨仍強行通過停砍年金法案，導致公務人員退休所得替代率自 113 年起停止下降。她指出，許多人以為與自己無關，但年金提前破產後，改革成果將付之一炬，年輕未退休的公務員面臨退休金減少風險。若為避免破產由政府先行撥補，等於全民納稅人平均要拿近三萬元補貼已退休軍公教。

林月琴質疑，那麼年輕軍公教、薪資遠低於公教退休金的其他行業者又能得到什麼？她指出，政府近年推出育嬰津貼、留職停薪彈性化、長照住宿補助等政策，都需要足夠財政支持，但國、眾兩黨一方面惡修財劃法、一方面推年金倒退，又反過來批評政府財政無能，「改革八年、將毀於一旦」。

三位民進黨立委共同強調，年金永續攸關世代正義，藍白強推倒退法案不僅侵害制度穩定，更讓全體納稅人與年輕世代面臨沉重負擔。

