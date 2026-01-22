批傅崐萁主導縣黨部保送自家人選花蓮縣長 何啟聖、葉耀輝聲明反對指定接班

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

前主播何啟聖、前花蓮市長葉耀輝有意爭取國民黨花蓮縣長參選提名，縣黨部卻疑似將原定5月舉行的初選民調提前在本月15日進行，結果顯示花蓮縣吉安鄉長游淑貞以大勝40%，並建議黨中央徵召參選，何啟聖則更被排除民調資格，引起葉、何兩人不滿，前往黨中央申訴縣黨部作業疏失；何啟聖批評花蓮縣立委傅崐萁主導保送游淑貞，排除其他競爭者，傅崐萁在花蓮的權力運作模式，不只傷害花蓮，也持續拖累中國國民黨的改革形象，更讓台灣民主蒙塵。

何啟聖表示，花蓮縣黨部刻意將初選民調從原定的5月提前至1月15日進行，讓爭取初選的葉耀輝不滿被「突襲民調」保送游淑貞，還利用葉耀輝作為民調對象，避免讓僅有游淑貞一人參選而招致批評。

何啟聖批評花蓮在傅崐萁的政治實力下，縣黨部成為任他擺布的「工具」，讓民主只是「擺飾」；制度根本只剩「軀殻」，要求中央黨部秉持「公平、公正、公開」原則，力抗傅崐萁這雙「黑手」的介入。

何啟聖與葉耀輝共同聲明強調：一、尊重所有依法參選的權利，也不畏懼競爭；二、反對任何形式的黑箱作業、密室協商與指定接班；三、要求黨中央正視花蓮縣黨部提名程序的正當性爭議，立即回歸公開、公平、公正的民主機制；四、主張以制度服人，而非以權勢壓人；以民意決定人選，而非以派系決定命運。

何啟聖批評，花蓮長期籠罩在單一政治家族的權力陰影之下。長達二十三年之久的地方政治運作，早已讓外界質疑：花蓮是否仍擁有正常民主社會應有的競爭機制？是否仍容許不同聲音的存在？是否仍允許透過制度，而非透過形同指定的量身訂作程序，來決定公共權力的歸屬？

他批評此次的縣長提名作業，原應是中國國民黨展現改革決心、回應社會期待的重要時刻，卻令人遺憾地看到，地方黨部在缺乏公開說明、缺乏一致標準、缺乏程序正義的情況下，倉促操作提名流程，甚至出現排除特定參選人的作法，嚴重背離民主政黨應有的基本原則。

何啟聖表示，這樣的制度失守，並非偶發，而是長期地方權力高度集中、缺乏制衡的必然結果。傅崐萁在花蓮的政治影響力，早已不限於一屆或一職，而是深度滲透地方政治生態，形成排他、封閉、難以挑戰的結構。這樣的權力運作模式，不只傷害花蓮，也持續拖累中國國民黨的改革形象，更讓台灣民主蒙塵。

