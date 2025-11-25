批傅崐萁版財劃法藏權力黑箱 民團倡議以故鄉稅深化民主
〔記者謝君臨／台北報導〕為響應前總統李登輝「第二次民主改革」主張，並嘗試化解「財政收支劃分法」朝野僵局，台灣經濟民主連合倡議效法日本住民稅的制度，引進「故鄉稅」，讓人民可自主決定個人綜合所得稅應納稅額中11%部分的歸繳對象。經民連今拜會立法院民進黨團並舉行記者會，公布財劃法增訂第8之1條修正草案。
在藍白立委主導下，立法院去年12月20日通過財劃法修正案。經民連智庫研究員高鉦詠分析，此一「傅崐萁版財劃法」重北輕南，惡化區域均衡，以台中、彰化的界河烏溪及中央山脈，劃分台灣地方財政的贏家和輸家。
經民連調查發現，台北、新北、桃園、台中、竹竹苗中北部五大都會區及宜花東成為「財劃法」贏家，背後因素直指修正案通過時，國民黨團三長的權力黑箱。
高鉦詠說，該會期國民黨團首席副書記長王鴻薇代表的是中北部四都，特別是台北市的利益，修法後，北市統籌分配稅款從700億成長到1149億，佔全國1/8！書記長林思銘代表的是竹竹苗的利益，竹市統籌分配稅款成長254.8%、竹縣成長254.7%、苗栗縣成長165.4%！傅崐萁代表的是花東宜的利益，這三個東部縣市統籌分配稅款的成長比率分別是206%、207.2%與200.7%。
經民連智庫召集人賴中強則提出「用稅投票，以故鄉稅」深化民主的觀點。他表示，日本故鄉稅是住民稅的變形。住民稅是居住滿1年的居民，按年收入10%向所居住的地方政府繳納之稅捐。2008年起施行的故鄉稅，允許居民對特定地方政府指定捐贈，且受指定的地方政府可提供禮品回饋予納稅人。
賴中強說，台灣較接近日本住民稅的制度為個人綜所稅，雖其性質屬國稅，但其稅額的11%由中央統籌分配予地方。參採日本故鄉稅的精神和設計，因此於所得稅收入11%劃歸中央統籌分配稅款的架構下，允許個人綜所稅納稅義務人在應納稅額11%、且不逾110萬元的限額內，指定歸繳予特定地方自治團體。
賴中強認為，此一修法將有助於促進區域與城鄉均衡；鼓勵地方創生與在地產業發展；增進個人與地方之連結，強化共同體團結；為直轄市原住民區自治增加自治財源；讓地方政府以施政績效競爭，讓人民用納稅投票，強化地方政府課責，深化在地民主。
