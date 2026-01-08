批傅崐萁財劃法分配不公 蘇巧慧：我當選市長營養午餐免費

蘇巧慧說，他如果當新北市長，營養午餐免費。 圖：翻攝自蘇巧慧臉書

[Newtalk新聞] 多個縣市提出營養午餐免費，但新北市長侯友宜暫不跟進。對此，民進黨立委蘇巧慧今（8）日表示，她若當選市長，會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好。不過，她也批，這凸顯國民黨團總召傅崐萁版本《財政劃分收支法》的荒謬，同樣的政策，台北市從從容容，其他縣市卻要辛苦找錢。

民進黨新北市議會黨團提案連署支持營養午餐免費。 圖：翻攝自蘇巧慧臉書

蘇巧慧今透過臉書發文表示，她支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，若她當選市長，會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好。她說，昨天民進黨新北市議會黨團、新北市議員蘇泓欽也透過提案連署，全力支持這個政策。

蘇巧慧批評，這個議題也更凸顯傅崐萁版《財劃法》的荒謬，台北市的財政能力原本就是全國最好，傅主導的黑箱《財劃法》修法後更是錦上添花，人均暴增成新北市的近兩倍，而新北人均卻變成全國倒數第一，「傅崐萁真的對新北非常不公平」。

蘇巧慧指出，同樣一個營養午餐政策，台北市可以從從容容，其他縣市卻要加倍辛苦找錢，這才是問題所在。她說，儘管如此，她仍會全力調配資源來支持學童的營養午餐，減低所有學童家庭的負擔。

