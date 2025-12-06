批傅崐萁踐踏憲法！律師：超越美法世界最扯

▲黃帝穎今批評，傅崐萁的主張不只踐踏憲法，更超越美國、法國，世界最扯。（圖／記者朱永強攝，2025.11.12）

[NOWnews今日新聞] 針對1.25兆元國防特別預算，在野黨擬邀總統賴清德到立法院，國民黨團總召傅崐萁則說，希望賴清德一本初衷，能夠到立法院有問有答「一問一答」。對此，律師黃帝穎今（6）日批評，傅崐萁的主張不只踐踏憲法，更超越美國、法國，世界最扯。

傅崐萁日前表示，邀請總統到立法院針對1.25兆元國防特別預算進行國情報告，希望賴清德能夠到立法院有問有答一問一。

對此，黃帝穎直言，憲法法庭113年憲判字第9號判決已針對國會擴權法案中「總統國情報告即問即答」判決違憲，傅崐萁竟還提出總統詢答的要求，擺明目無法紀，公然再次踐踏憲法，凸顯國民黨違憲後毫無悔意。

廣告 廣告

黃帝穎直言，最荒謬的是，傅崐萁不只是擴權被判決違憲，傅有三大犯罪前科還擔任國會總召，也創世界紀錄，傅崐萁違憲後竟還要求總統詢答，更是超越美國法國，堪稱世界最扯。

黃帝穎指出，美國「總統制」，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式；法國「雙首長制」，總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。

黃帝穎直言，傅崐萁要求總統到立院國情報告時接受問答，不只不符合我國憲法，更超越美國法國，簡直國際笑話。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

財劃法覆議案被否決！民進黨批藍白：納稅錢成綁樁工具

支持防制詐欺！行政院批小紅書：未配合詐騙調查造成偵查困難

內幕／「助理費除罪化」炸鍋！國會工會擬拜會韓國瑜 不排除抗爭