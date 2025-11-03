台南烏山頭水庫光電板，10月初被質疑用藥劑清洗，導致水源被汙染，民進黨立委郭國文指控國民黨立委謝龍介散布假訊息，並提告違反社會秩序維護法。謝龍介於3日前往分局接受訊問，質疑郭國文動機，大酸他是「廠商代表」。謝龍介認為此舉是打壓言論自由，而郭國文則強調可以監督但不可造謠。

批光電板被告 謝龍介酸郭國文：是廠商代表？（圖／TVBS）

謝龍介收到傳票後準時前往警局報到，面對被告發違反社會秩序維護法、製造恐慌，謝龍介表示很遺憾，大酸郭國文到底是民意代表，還是廠商代表。

烏山頭水庫光電板爭議起源於10月初，引發水源可能被污染的疑慮。謝龍介曾表態，若當選台南市長，一定會徹查此事。但郭國文反擊這是假訊息，並強調某些地區能源負擔過重，例如七股地區不應再增設設施，但可以質疑和監督，卻不可造謠。

郭國文則回應，如果他有造謠嫌疑，也歡迎謝龍介提告，並表示如果謝龍介認為相關法條不合理，可以提案修法，但前提是謝龍介要常來開會才能提案。

