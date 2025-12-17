批內政部火急停職高虹安、復職卻慢吞吞 黃國昌轟：劉世芳在睡覺？

針對新竹市長高虹安申請復職進度，民眾黨主席黃國昌今天（17日）受訪時砲轟，「劉世芳在睡覺嗎？」（資料照片／林煒凱攝）

因涉詐助理費遭停職的新竹市長高虹安昨二審判決大逆轉，高院撤銷貪汙罪，新竹市府昨一早就送出高虹安復職申請，內政部部長劉世芳今天（17日）表示，昨下班前已接到竹市府來函，公文正在簽辦中。對此，民眾黨主席黃國昌今天則砲轟，當時高虹安一審被判決時，內政部12萬火急，用最短時間宣布高虹安停職，現在要復職卻慢吞吞，「劉世芳在睡覺嗎？」

高虹安涉詐助理費案情出現大逆轉，原一審遭判處有期徒刑7年4月，經上訴，高等法院昨二審宣判，改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪，引發各界關注。

對此，黃國昌今天一早接受節目專訪時說，這次判決終於還高虹安公道，他也喊話過去這段期間，對她潑髒水的民進黨、側翼要不要道歉？「我看到這群人群體崩潰，但還是死鴨子嘴硬」。

黃國昌說，高虹安好不容易選上市長，對她、對新竹市民造成的傷害，一位民選出來的市長沒辦法履行市長職務，何其荒謬？

針對高虹安申請復職進度，黃國昌砲轟， 當時高虹安一審被判決時，內政部12萬火急，用最短時間宣布高虹安停職，現在要復職卻慢吞吞，用公文慢慢耗，「劉世芳在睡覺嗎？」



