批准輝達H200晶片賣大陸 川普曝習近平回應

放行輝達H200晶片出口到中國大陸，美國總統川普准了。

美國總統川普表示，他已經告知大陸國家主席習近平，在維持美國國安的條件下，將會開放出售輝達H200晶片，給被核准的中國和其他國家客戶；川普還說，習近平對此有正面回應。（戚海倫報導）

輝達H200晶片出口到中國大陸，美國總統川普開綠燈。川普今天說，晶片25%的營利，將支付給美國，他說這項政策將能支持美國的工作機會、強化美國生產製造，對美國納稅人有幫助。

川普強調，保護國家安全的同時，也能創造美國的工作機會，維持美國在人工智慧AI產業的領導地位。他表示，輝達的Blackwell晶片和Rubin晶片，不在這項協議當中，商務部將進一步敲定最後細節，同時也會對超微AMD、英特爾，以及其他美國企業一視同仁。

根據財經頻道CNBC報導，川普在社群平台發文表示，大陸國家主席習近平對這項提議做出了積極回應。H200是一款比H20更高級的晶片，但不是輝達公司的頂級產品。先前路透社引述知情人士報導，美國商務部準備好放行輝達H200晶片出口到中國，在美國媒體披露相關消息後，輝達的股價一度上漲，但隨後漲幅收斂，盤後交易，輝達股價上漲大約2%。