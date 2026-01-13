批判美軍工業「規避風險」文化 馬斯克陪同、美戰爭部長宣佈國防技術轉型計畫

美國戰爭部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）於1月12日前往德州布朗斯維爾的 SpaceX 設施，在該公司執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）的陪同下，正式宣布一項具備高度野心的國防技術轉型計畫。該計畫核心目標在於打破美國國防部長期以來的規避風險文化，並透過「人工智慧加速策略」，確保美國在 AI、無人機及太空技術等 21 世紀關鍵領域的全球領導地位。



赫格塞斯在談話中直言不諱地指出，自冷戰結束以來，美國國防工業基礎的過度整併，導致市場被少數幾家主要承包商壟斷。這種封閉的創新生態系統不僅提高了技術門檻，更形成了一種阻礙進步的規避風險文化。

劍指國防官僚主義：終結「規避風險」文化



「創新正以我們無法預見的速度發生，但我們的體系卻未能展現應有的急迫性。」赫格塞斯表示：「這種文化使我們無法為前線士兵提供美國最強大的技術資源。這種情況從今天開始終結。」

他強調，美國必須贏得與對手間關於「技術霸權」的戰略競爭，特別是在人工智慧、自主系統、量子計算、高超音速武器以及遠程無人機等戰略領域。赫格塞斯特別提到與馬斯克的交流，認同其對高超音速與無人機技術重要性的觀點，並強調太空能力、定向能源和生物技術將是全球競爭的新邊疆。

赫格塞斯此次公布的「人工智慧加速策略」，被視為對川普第一個總統任期軍事 AI 政策的延續與大幅擴張。該策略目標是釋放實驗能量、消除繁瑣的官僚障礙，並精準聚焦投資，以建立一支「跨領域 AI 優先」的作戰部隊。

這項轉型不僅限於前線作戰，也涵蓋了國防部的後勤辦公室與後台行政流程。赫格塞斯解釋：「我們將透過成為全領域的人工智慧優先部隊來贏得競爭，從最基礎的後勤支援到最前線的戰術部署，無一例外。」

七大標竿專案：以執行力取代空談



為了確保策略不淪為口號，戰爭部將啟動「7個標竿專案（7 Benchmark Projects）」作為催化劑。這些專案將聚焦於作戰、情報及企業任務的核心鏈路。

赫格塞斯說明，這 7 個專案具備三大特徵：單一負責領導者-簡化指揮鏈，落實權責歸屬；積極的時程表-縮短研發到部署的周期，因應即時威脅；可衡量的成果-建立嚴格的績效評估指標。

針對國防工業基礎長期被傳統巨頭壟斷的現象，赫格塞斯宣布「舊時代已經結束」。他承諾戰爭部將重新向科技新創公司的「顛覆性能量」與「靈活創造力」開放，並鼓勵全球領先的資本市場資金流入國防創新領域。

批判國防生態系統各自為政



赫格塞斯批評過去國防部將生態系統劃分為各自為政的零碎階段──實驗室、快速單位、商業推廣與作戰需求分散在不同的官僚架構中，導致作戰人員的需求往往被視為「事後才想到的補救」。

「這種各自為政的架構造成了嚴重的重複、偏離與混亂。」赫格塞斯強調，未來的國防採購與創新流程將更加整合，確保科技新創能夠更輕易地進入國防市場，將最頂尖的商業技術直接轉化為作戰優勢。



