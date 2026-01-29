批剴剴案檢察官「恐嚇證人」！陳尚潔律師提勘驗遭駁 怒嗆法官「在遮掩什麼？」

社工陳尚潔被控疏失害死剴剴，律師主張檢察官訊問證人時，有諸多不正訊問的情形，希望勘驗偵訊光碟確認。白廷奕攝



兒福聯盟社工陳尚潔被控疏失害死剴剴，台北地院原定今（1/29）日訊問陳尚潔，但辯護律師指控檢察官「不正訊問」，當庭狂唸筆錄內容，稱檢方不僅惡意誘導證人作出對陳尚潔不利的證詞，還恐嚇要以「偽證罪」偵辦證人，要求勘驗偵訊光碟。檢察官反嗆律師講半天，還說不清楚勘驗可以證明什麼。法官苦言勸說不僅無效，連合議庭諭知不勘驗，也遭律師質疑「在遮掩什麼」。

檢方指控，陳尚潔收受新北市政府轉介剴剴出養案，卻未告知剴剴外婆可申請托育減免，選擇將剴剴交給劉彩萱照顧。期間，劉彩萱表示剴剴會講髒話，有自撞頭部、磨牙等異狀，但陳尚潔並未提高訪視頻率，也未更換保母，片面聽信劉彩萱說詞，最終導致剴剴遭虐死。案發後，陳尚潔拿不出工作記錄，反而與兒盟人員討論如何應對檢警，並增補、修改訪視報告。

廣告 廣告

保母劉彩萱虐死剴剴，高院二審日前維持原判無期徒刑。資料照。李政龍攝

劉彩萱妹妹劉若琳虐死剴剴，高院二審日前維持原判18年徒刑。資料照。廖瑞祥攝

律師主張先勘驗，痛斥檢察官誘導辦案

北院今（1/29）日原定進行訊問被告程序，但陳尚潔的辯護律師主張，應該先勘驗檢方偵訊影音。蔡律師解釋，合議庭上次希望檢辯協調，以提出「完整的偵訊譯文」取代勘驗，但偵訊影音可以呈現出受訊問人的動作、神情，都是譯文無法取代的。她補充，辯方曾提出部分譯文，表示證人被問到某問題時，作出「狐疑的動作」，反遭檢方質疑太過主觀，可見只有勘驗才能釐清。

朱律師則指出，檢方在偵訊時，經常不是證人在講話而是檢察官在講，指控檢察官說出不少「謊言」。他表示，檢方在偵辦之初就曾提示通訊紀錄，顯示陳尚潔在事發沒多久曾打電話給剴剴阿嬤，檢察官卻在偵訊過程中對證人表示，若不是檢察官請警察聯絡，陳尚潔還「阻擋」阿嬤看剴剴。蔡律師也指控，檢察官傳剴剴阿嬤作證時，開庭前還先拿自行準備的「不明資料」要求阿嬤閱讀。

剴剴無辜遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死，檢方指控社工陳尚潔疏於訪視、未及時保護剴剴。翻攝臉書北市幼童受虐案-連署嚴懲失責單位。

但檢察官反嗆，就算檢方真的有誤導證人的情況，最多也只會影響證人陳述的可信度，不算「不正訊問」；檢方抨擊，辯方指責檢察官提示資料有問題，卻不聲請勘驗剴剴阿嬤的偵訊影音，真正的目的是想拖延訴訟。檢察官加碼開酸律師，認為他們應該提出證人訪談的錄音錄影，來釐清到底有沒有「串證」才對。

審判長吳家桐聽完，諭知休庭讓合議庭評議，幾分鐘後再開庭，他宣布，合議庭認為沒有必要勘驗偵訊影音，理由會於日後在判決中說明。

狂轟檢方不正訊問，合議庭不勘驗也挨罵

這個結果引起辯方不滿，蔡律師當庭再揭露，檢方訊問剴剴阿嬤時，幾乎都是身旁一位「傅小姐」在講，檢察官聽完還表示「好，那如果是這樣我要簽出來」，期間，書記官一度想確認應記載為何人發言，檢察官竟然還表示「沒關係」。她還加碼曝光，檢察官曾在訊問時自爆「陳尚潔的訪視紀錄完全照這個寫，所以我抓不到她偽造文書的證據」，認為檢方早在偵辦時就帶有既定想法，就是要起訴陳尚潔。

受命法官胡原碩聽半天，忍不住開口問，「檢方對於由辯方提出譯文都已表示沒意見，再看光碟到底是想要證明什麼？」朱律師接手回答，檢察官在偵查過程中積極影響證人，作出對陳尚潔不利的證詞，所有證據都遭受影響，強調陳尚潔被輿論干預得很嚴重，眾人對她有非常多既定印象，但那些事實前提都不正確，甚至連檢察官偵訊提問的前提都有問題，這些都要透過「勘驗」才能確認。

剴剴案開庭，民眾聚集於寶慶院區外呼喊「重判陳尚潔」。白廷奕攝

胡原碩還是聽不出來，辯方想透過勘驗證明的事項，因此換個方式再次問律師，「一定要在開庭時，當庭播放這些偵訊錄音錄影的用意是什麼？」

想不到，蔡律師突然火力全開，強調偵訊內容全都涉及陳尚潔是否有疏失，指法官之前開庭時屢屢詢問證人「為何證詞與偵訊筆錄記載不符？」正是因為這些證人的發言有脈絡，到底當下是「檢察官」還是「證人」在講話，只能透過勘驗偵訊光碟才能得知。

蔡律師表示，勘驗也是讓合議庭知道，陳尚潔「真的有講過這麼過分的話嗎？」，律師指陳尚潔被誣指說過「剴剴是沒人要、丟在路邊的小孩」，但檢察官當時訊問剴剴的周姓前保母時，她卻「手指著檢察官」，說「我是那天過來的時候聽他說的。」蔡律師怒轟，「這不是合議庭直接勘驗錄影畫面，就可以確定的嗎？」

蔡律師直言，陳尚潔受到非常多輿論污染，「她已經社死了」，聲請勘驗是她的權利，如果後來發現偵訊過程沒問題，也是還給司法一個公道，否則，辯方到時候花了許多力氣準備完整的譯文，檢察官又會到處爭執。她痛斥，「我真的無法理解合議庭為何認為沒有勘驗必要，也一再阻撓，到底要遮掩什麼事情？」

法官勸說不為所動，律師採「焦土策略」

胡原碩聽不下去，嘆稱「你們聲請勘驗的數量，超過一般審理庭的負擔」，但如果律師願意提出完整的譯文，並說明清楚要當庭播放這麼多偵訊光碟的理由，合議庭可以再作一次評議，「這樣知道了嗎？」連陪席法官趙書郁也開口勸說，辯方可以整理出每項勘驗內容涉及到哪些證明事項，合議庭會再評估，是否要將相關筆錄採納為證據。

吳家桐則表示，辯方主張遭「不正訊問」的這些證人，當初在偵訊時都在筆錄上都簽過名，也沒說過偵訊筆錄與事實不符，「突然過了1年半以後才作這種主張，合議庭當然會有很大的問號」。他強調，依照普遍司法見解，通常是檢察官說「如果你不講，我就簽分你偽證」等類似言論，才會被認定是在壓迫證人意志，但本案沒有這類情況，「事實上他們也都是陳尚潔同事，要簽分共同正犯也沒那麼困難」。

但朱律師馬上反駁，稱檢察官在偵訊中，曾多次直接或間接指控證人涉及偽證。蔡律師舉例，檢方偵訊兒盟督導江怡韻時，就曾說「說實在的，但你是主管，真正查起來說不定你也有責任。」吳家桐默默把話聽完，轉頭與胡原碩、趙書郁進行短暫討論，仍表示經過合議庭再次評議，認為辯方還是沒有說清楚勘驗的必要性與待證事項，合議庭不會勘驗。

剴剴案開庭，民眾聚集於寶慶院區外呼喊「重判陳尚潔」。白廷奕攝

此外，辯方也聲請調取剴剴生前就醫的牙醫診所錄影畫面，檢察官同意直接提供檔案，但蔡律師表示，看過影片後會再決定是否聲請勘驗。但檢察官卻開罵，稱辯方上次開庭就知道有影片，今天才聲請調閱，甚至沒看內容就說可能要勘驗，也不知道到底要證明什麼，表示「辯方一再聲請勘驗拖延訴訟，檢察官無法苟同。」

吳家桐庭末向辯方確認，是因為認為檢方對本案有既定想法，所以要「地毯式確認」偵查蒐集的所有證據？蔡律師說「是」，更表示還會陸續對其他證人的偵訊筆錄聲請勘驗。

更多太報報導

剴剴案再延燒！訪視員涉偽造「家訪惡保母」日期 檢察官證實偵辦中

曝剴剴看牙「牽手抱抱」！牙醫坦言把劉彩萱「誤認成母親」：事後才知遭誤導

兒盟串證疑雲燒法院！檢察官開砲「貶損證詞」 陳尚潔律師：想掩蓋違法訊問