批助理費修法「惡魔立委邏輯」 黃智賢：以後預算匯入賴清德帳戶不用單據核銷

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日提案修法，將本應直接發給助理的薪水變成「立委統籌運用」且「免檢據核銷」，引發包括助理工會在內的各界撻罰，認為是立委自肥條款。媒體政論名嘴黃智賢今（9）日發文批提案人是「惡魔立委」，諷刺這樣的邏輯，以後政府總預算可直接匯入總統賴清德私人帳戶，公務員薪水也可直接入閣揆卓榮泰帳戶，也不用單據核銷。

國民黨立委陳玉珍。（圖／陳玉珍臉書）

黃智賢說，按照這些立委跟議長見不得人的骯髒邏輯，薪水不該直接由機關匯給助理。因為那樣要A太麻煩，又容易被抓，所以要把人民血汗錢，整包直接給立委跟議員，以後不用詐領了，都是你的。

廣告 廣告

黃智賢批評，他們不斷說謊，扭曲真實歷史，不讓人民記起，助理費是走了多長久的血淚之路，才從整包給民代跟立委，改成直接匯給助理。

她諷刺，以後也把行政院所有公務員薪水，直接匯入閣揆卓榮泰私人帳戶，要聘多少員工他決定，不需要回報行政院，也不用單據核銷。也可把全台所有中央政府總預算，將近3兆元，外加特別預算，直接匯入總統賴清德私人帳戶。要花多少錢，要用多少人？賴清德自己決定。不用告訴人民，不用單據核銷。也就是錢都是給賴清德的補貼，怎麼花都是合法的。



更多FTNN新聞網報導

提案助理費歸立委運用被指自肥 陳玉珍強調「不撤案勿污名化」

讚柯志恩「外來貴婦變鄰家女孩」 陳學聖：看「那口氣」能抓到就上去了

否認暫緩助理費修法 國民黨團：黨團大會決定是否繼續

