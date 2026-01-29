批北宜高鐵推動程序混亂 賀陳旦：專業被遺忘
〔記者蔡昀容／台北報導〕針對宜蘭聯外軌道建設，交通部正在推行北宜高鐵(高鐵延伸宜蘭)，不過民間出現反對聲音，並重啟討論過去的北宜直鐵方案(台鐵)。公民幫推等民間團體今天(29日)召開記者會，批鐵道局踐踏專業、排除直鐵方案，前交通部長賀陳旦認為，高鐵案推動程序混亂，起初被視為最佳的直鐵方案不再被討論，專業被遺忘，呼籲中央重啟直鐵討論，並協助地方健全轉乘系統。
「北宜高鐵公開辯論，直鐵真相不應排除！」公民幫推、台鐵產業工會、宜蘭縣野鳥協會在台北開記者會，提出5個訴求：應重新了解台鐵新車效能，在同一路線比較雙鐵效益；環境部應重啟直鐵「新方案一」(併行國五、行經翡翠水庫集水區)及水質影響；高鐵及台鐵應具體表達營運意見；中央應加開對宜蘭環境衝擊的說明會；中央應協助縣內健全轉乘系統。
前交通部長賀陳旦出席表示，鐵道局以直鐵「新方案二」(繞過集水區)及高鐵方案，比較造價、耗時等，但兩者條件不同，討論基礎不一樣，做這樣的比較並無意義；而轉乘方面，地方財力不足，中央應拿出責任及專業協助地方政府。
宜蘭直鐵討論20多年後，高鐵方案卻突然出現。賀陳旦指出，鐵道局2019年建議「新方案一」為最佳方案，不到1年之後，卻「奉指示」以高鐵為替代方案，直鐵方案就此擱置，專業被遺忘；高鐵方案未循一般工程推動流程，程序混亂甚至倒過來，綜合規劃及可行性研究報告內容幾乎一樣，更欠缺前期與地方討論的流程。
前台北市交通局長濮大威表示，北宜高鐵欠缺上位計畫及戰略思維，雙鐵未來市場定位、環島高鐵概念也無說明。規劃報告更針對直鐵方案調高興建及營運成本、調低效益，也無高鐵與直鐵兩者淨效益比較。前宜蘭縣建設局長林旺根表示，直鐵被環評否決，但20年來環境監測報告數據顯示，水質並無問題，直鐵方案為何不能重啟評估？
台鐵產工理事長曹嘉君說，鐵道局以台鐵隧道路段規定車輛爬坡僅能達千分之25，而將直鐵方案排除，但EMU3000爬坡能力已經可達千分之35，質疑為何要將台鐵未來框在舊時法規，刻意排除直鐵方案。北宜高鐵推行，按台鐵評估，每年短收近8億，若再加上直鐵原可賺取的效益，台鐵30年損失580億元，交通部對此毫無配套應對，台鐵員工成為政策犧牲品。
宜縣野鳥協會理事長莊浩然表示，土地破碎化已經影響鳥類活動，也會影響農田、成為淹水因子，環境一旦破壞是無法挽救的。公民幫推理事長黃建興呼籲，鐵道局不要踐踏專業、背叛專業，交通部應以專業進行辯論，讓爭議案為大眾清楚。
更多自由時報報導
高鐵延伸宜蘭、屏東又被炎上 陳世凱反擊賀陳旦：專業數據不須質疑
宜蘭高鐵史詩級錯誤？陳世凱：他數據講錯了 政府不會亂花錢
佳德鳳梨酥遭砸店 小編竟改成「武林小說」網瘋朝聖
還沒冷完！明晨2區跌破10度白天重回20度 週六恐再迎冷氣團
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發表留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光
監察院長陳菊病假撐了400天，昨天終於請辭獲准。總統賴清德說陳菊第一時間就提辭呈，但他認為復健後有機會重回崗位，後來因復...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發表留言
雞蛋能吃嗎？台中爆禽流感引恐慌！譚敦慈點名「2種蛋」別碰
台中市豐原區近期爆發禽流感，超過1700隻雞大量死亡，但業者未主動通報，聲稱病死雞在雞場就地掩埋，引起民眾恐慌。對此，「無毒教母」譚敦慈分享安全吃蛋的6個方法，提醒民眾接觸雞蛋後務必洗手，烹煮時蛋白、蛋黃都要完全凝固，絕對不要生食。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 天前 ・ 發表留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 發表留言