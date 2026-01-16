批北宜高鐵效益低！張景森喊話重啟直鐵 鐵道局5點強調「不可行」

高鐵延伸宜蘭案全長60.6公里，建設經費為3521.8億元，目前已通過環評，正等待行政院核定。(高鐵示意圖) 圖：翻攝自台灣高鐵臉書

[Newtalk新聞] 高鐵延伸宜蘭案全長60.6公里，建設經費為3521.8億元，目前已通過環評，正等待行政院核定。前政委張景森多次發文反對，認為北宜高鐵效益低，應該重啟36公里的直線鐵路，且直鐵成本更低、還能比較早完工。對此，交通部鐵道局特別列點澄清，強調36公里直鐵不可行且10年就被環評否決。

張景森在臉書上，多次發文反對高鐵延伸宜蘭案，今日再提出替代方案，認為應該重啟北宜直鐵。張景森表示，北宜直鐵路線為沿著國道5號，穿越翡翠水庫集水區，從南港直接拉到頭城的直線方案。並提出5點優勢，全長36公里約高鐵一半、建設成本不到高鐵的四分之一、工時比高鐵快2到5年、保留彈性，未來仍然可以升級為高鐵、可直接整合現有交通網，不用轉車接駁。

對此，鐵道局針對張景森的觀點澄清：

一、直鐵路線最短、行車最快？

全長約 36 公里直鐵方案，因直接穿越翡翠水庫集水區，已於95年環評審議程序遭正式否決，環團亦於規劃過程多次強烈反對，因此10餘年來無法取得繼續推動之共識。同採避開集水區之路廊方案，直鐵全長係約53公里，行車時間直鐵台北到宜蘭為56至64分鐘，高鐵台北到宜蘭為28分鐘。

二、直鐵建設成本最低？

張景森稱「整條路線造價按2016年左右的評估約600 億元，就算是現在也不會超1仟億，成本只有四分之一」。鐵道局表示，工程專業估算，按目前營建物價指數及相同條件，直鐵為2,220億元，約為高鐵造價的三分之二。相較之下，高鐵延伸宜蘭計畫總經費為3,521億元，在目前物價與工程條件下相比其他計畫屬於合理水準，並無特別偏高。

三、直鐵整合現有交通網，不用轉車接駁？

旅客出行目的地不盡相同，無論搭乘直鐵或高鐵，均須透過轉乘抵達目的地。任何軌道運輸系統皆無法全面涵蓋所有人的出行起迄點，旅客依其出行時間與目的地，選擇最合適的運具或轉乘方式，無論直鐵或高鐵，皆必須透過轉乘銜接才能抵達目的地，轉乘屬於合理且必要的運輸行為。

四、直鐵興建時間最短，比高鐵提早2～5年完工？

直鐵完工通車12.5年，高鐵11年。直鐵方案最長隧道達15.2公里，較高鐵方案最長隧道8公里更長且施工難度更高，含設計、施工及履勘時間，估算完工通車時間約12.5年，較高鐵11年更長。

五、直鐵未來可以升級為高鐵？

高鐵與台鐵軌距不同，核心機電系統也不同，無法在維持營運的前提下在原路線進行更換軌道或系統，直鐵升級為高鐵並不可行。鐵道局以南港車站為例指出，南港車站台鐵位於B3層無法銜接現有B1層高鐵，且兩者軌距、系統皆不同。如欲升級將造成極大之工程挑戰與困難且直鐵需停駛，造成直鐵營運中斷。

