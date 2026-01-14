批北宜高鐵「錯殺」直鐵 張景森提三質疑直批「史詩級錯誤」

前行政院政務委員張景森14日現身資深媒體人黃暐瀚主持的網路政論節目，針對北宜高鐵計畫提出強烈批評。 圖：翻攝「臉書」黃暐瀚粉絲專頁

[Newtalk新聞] 前行政院政務委員張景森今（14）日現身資深媒體人黃暐瀚主持的網路政論節目，針對北宜高鐵計畫提出強烈批評，稱其為公共決策的「史詩級錯誤」，主張最佳路線應沿國道五號直穿翡翠水庫集水區，並呼籲重新檢視當年否決理由。他強調不反對縮短北宜通勤時間，但現行高鐵方案造價暴增至逾4000億元、路線不直、效益低落，應回歸更務實的北宜直鐵規畫。

張景森在節目中以北宜高鐵為核心，提出三大主要質疑：

1.造價過高與效益成疑：他表示，從不反對北宜縮短通車時間，但現行高鐵方案造價從原先約1764億元暴漲至超過4000億元（漲幅近四倍），每小時僅規劃1至2班車，20年後通勤族與大台北旅客多數仍不會搭乘，雪隧壅塞問題無法解決，反而可能衝擊台鐵生存，形成「成本倍增、效益消失」的局面。他質疑是否值得投入如此鉅額公帑。

2.路線不直、繞遠：張景森批評北宜直鐵「根本不直」，向外繞一大圈，遠不如沿國道五號直穿的最佳路線。當年該路線被否決主因是穿越集水區，擔憂影響大台北飲水安全，但他舉雪山隧道通車20年實證，污染未如預期嚴重，水質反而改善，反對集水區路線的理由應以科學重新檢視。

3.決策失序與替代方案：他指出，「直鐵變高鐵」是錯誤源頭，北宜間僅40多公里，不適合長途高鐵運具，應先推動造價約1000億元的北宜直鐵（或快鐵），預留寬軌設計，未來視環島高鐵整體規畫再升級。張景森呼籲政府勿被選舉綁架，交通部與國發會把關失靈，應回歸專業評估。

節目中，張景森也觸及國會合作議題，提出「權力分享」與「朝野共同承擔」概念，不解執政黨不尋求在野黨合作；他不支持民眾黨目前「撕咬鬥爭」狀態，期待二月後國會新局。針對國民黨，他支持鄭麗文個人認同應獲尊重，但反對她主張「讓台灣人驕傲說我是中國人」，認為這是強迫他人改變認同，若不切割，2028總統大選恐全面潰敗。

張景森對北宜高鐵的看法引發議論。宜蘭地方藍綠陣營多表達支持高鐵立場，代理縣長林茂盛強調高鐵攸關宜蘭未來「黃金10年」。交通部鐵道局回應，計畫經法定程序審慎推動，效益明確。國發會則指屬全國高快速鐵路網一部分，具投資價值。學界與前官員如賀陳旦、李鴻源則質疑程序與必要性，賀陳旦揚言若核定將提訴願。

北宜高鐵綜合規劃已過國發會審議，待行政院核定，預計最快2029年動工、2036年通車。

