批北市不排富推營養午餐免費 黃偉哲舉蔣經國「這句話」轟蔣萬安

黃偉哲拿手機秀出蔣經國說過的金句，反問蔣萬安「祖父明訓都沒聽到嗎？」(曹婷婷攝)

台北市長蔣萬安宣布北市今年9月起營養午餐免費，台南市長黃偉哲繼批「北炫富南痛苦」後，9日上午受訪搬出蔣萬安祖父蔣經國曾說「買醋的錢不要拿來買醬油」，指在不排富前提下又趕在選舉前要實施，有政策買票嫌疑，他更連三問蔣萬安為何匆匆忙忙宣布且不排富及為何在選舉前實施？他強調，營養午餐免費不是不可以做但須審慎規畫，大撒幣逼著別人跟進，祖父明訓都沒聽到嗎？

營養午餐免費話題持續發酵，黃偉哲上午雖未鬆口，但市府預計今天下午3點半開記者會對外說明，強調市府將妥善規畫教育資源以及其他政府總預算計畫，在最快時間內會報告答案。

黃偉哲上午受訪時連三問蔣萬安，他表示，台北率先實施「無差別不排富」營養午餐免費，根本沒有妥善財政規畫，若誠如台北市來說這麼重要，為何不是從年度預算就編列預算，現在才匆匆忙忙、連滾帶爬，開始東挪西湊資源來做這件事？其次是為何不排富？第三是為何選在選舉前做？根據台北市規畫是9月實施，11月投票，這不叫政策買票嗎？讓人很懷疑。

黃偉哲說，營養午餐免費不是不可以做，但一定要仔細審慎規畫，強調選舉是一時的，蔣經國先生曾說「買醋的錢不要拿來買醬油」，預算有其完整性，在不排富前提下又緊鄰選舉前要實施，11月要選舉、9月實施，有非常大的政策買票嫌疑，尤其蔣萬安不是第一年當市長，這時宣布營養午餐免費，時間點、動機、財源都很可議，且不管是拿二備金救命錢還是排擠其他年度預算做這件事，讓人覺得錯愕，相信其他縣市跟進內心ＯＳ也很不得已。

黃偉哲還說，完全沒有財源基礎就要動用預算，恐排擠預算及動用二備金，這樣東挪西湊，為了選舉這樣做適當嘛？他說，如果台北真的要做，也應該是在今年底編列預算，明年從從容容實施且要排富，但現在卻捨此不做，9月匆匆忙忙連滾帶爬實施，這不是人民之福。

