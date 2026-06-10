批北市公務員週末替市長打選戰！沈伯洋提減壓５政見 蔣萬安回應了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市長選戰持續升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前針對基層公務員工作壓力議題，提出包含友善職場空間總體檢、彈性上下班、專案獎金活化、員工身心支持升級及導入AI減輕負擔等五項政見。對此，台北市長蔣萬安今（10）日回應表示，相關方向其實北市府早已陸續推動，這幾個面向都已經在做了，甚至做得更多，並強調市府將持續打造更友善的工作環境，給予員工更多支持。

蔣萬安今（10）日回應表示，相關方向其實北市府早已陸續推動，這幾個面向都已經在做了，甚至做得更多，並強調市府將持續打造更友善的工作環境，給予員工更多支持。（圖／鄧宇婷攝）

隨著台北市長選舉逐漸加溫，近期「台北大縱走」及「大台北天際線」等議題引發藍綠陣營攻防。沈伯洋日前指出，北市府公務員甚至罕見在假日發布新聞稿回應相關爭議，讓他憂心基層公務員壓力過大，還要在週末出來幫市長打選戰。

廣告 廣告

因此，沈伯洋進一步提出五項公務員減壓政策，包括推動友善職場空間總體檢、提高彈性上下班制度、活化並加碼市府專案獎金、全面升級員工協助方案（EAP），以及導入人工智慧技術協助基層減輕行政負擔，希望改善公務體系工作環境。

蔣萬安上午出席台北市社會局長者關懷行動記者會，會前接受媒體聯訪時，被問及沈伯洋提出的相關主張。蔣萬安表示，沈伯洋所提及的幾個方向，其實台北市政府目前都已經在做了，甚至做得更多。他指出，市府昨日也有做說明，各局處也清楚闡述進行中的各項友善職場工作環境方向，但他非常歡迎各界提建議，也都願意聆聽，並會持續努力打造更友善的工作環境、給予員工各方面支持，市府會全力以赴努力

更多FTNN新聞網報導

北市吸菸區緊鄰綠地挨批！鍾佩玲轟不合理 蔣萬安：劃分是為了做好分流

「誰是市長搞不清楚！」遭點名去加班別只打卡！與二綠議員對槓 殷瑋嗆：沒有去過的人要求我？

雨天該不該取消拜票？沈伯洋遭藍議員酸不在乎大安人 蔣萬安這樣說

