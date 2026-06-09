即時中心／連國程報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（9）日出席台北市國小學生家長聯合會，受訪時表示，上週末看到北市的基層公務員被要求進行政治及選舉攻防，姑且不談涉及行政中立問題，蔣市府此舉是在為難基層公務員，再度讓北市基層公務員面臨人才荒的窘境浮上檯面。沈伯洋拋出「基層公務員減壓」政見，希望能解決北市公務員人力不足的問題。





沈伯洋提政見 讓基層公務員減壓

沈伯洋今日提出「基層公務員減壓」政見，表示公務員工作的環境應該與科技公司舒適的程度一樣，因為只有公務員在好的環境下工作，才能提供市民好的服務。因此，公務機關內部的運動設施及育兒設施，都需要更加完備。此外，沈伯洋表示公務員應該有彈性工時，他認為可以比照日本「核心工時」的概念，以「週」計算工作時數，如此一來，反而可以達到減少每週工作天數的效果，促成實質減壓。

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快新聞／批北市府為難公務員「假日攻防選舉」！沈伯洋盼：基層減壓

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（圖／民視新聞）

現今AI技術應用廣泛，沈伯洋指出，自己最擔心的是公務員除了平時工作以外，還要開始上AI課程，無形中增加負擔。他說明，若要讓AI匯入市政，應該是要在每個局處設有專門的AI人員，當公務員有任何問題需要整合AI時，就有專人能處理，公務員也能專心做好原本的工作，達到行政減壓。





原文出處：快新聞／批北市府為難公務員「假日攻防選舉」！沈伯洋盼：基層減壓

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