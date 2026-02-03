批北市府顧問連續發文攻擊、洗白政治業障 翁達瑞：蔣萬安不要養美國網軍咬我

[Newtalk新聞] 美國自由攀登好手霍諾德（Alex Honnold）徒手獨攀台北101，創下世界紀錄，行政院長卓榮泰道賀時稱「台灣101」，台北市長蔣萬安諷刺問「我是台灣市的市長？」旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）對此發文分析，卻遭留言辱罵，翁達瑞今（3）日揭露，連續發文攻擊他的竟是台北市政府顧問方恩格，還刻意隱瞞他與市府的關係，洗白蔣萬安的政治業障，喊話蔣萬安「不要養美國網軍咬我」。





針對蔣萬安對卓榮泰的嘲諷，翁達瑞上月27日發文分析藍營堅持使用「台北101」的三個理由，包括見不得台灣好，不樂見「台灣101」揚名國際；否定台灣的國號，繼續享受中華民國的政治紅利；附和對岸的統戰語言，打壓台灣的國際空間。

翁達瑞今天發文表示，他分析的文章發出後，除了一些零星的踢館留言，藍營名嘴與粉專並無特別反應，但意外的是，竟有個住在台灣、自封「國際政治觀察家」的美國人方恩格（Ross Feingold）加入戰局，堅稱大樓就是「台北101」，還擷取了部分對話發文，企圖製造翁知識不足、英文不好的假象，該貼文吸引一些辱罵與攻擊的留言，多數的用詞污穢不堪，內容不符事實。





翁達瑞直言，很難想像一位美籍國際政治觀察家的臉書版面會如此不堪，他留言提醒方恩格不要學國民黨的「斷章取義」抹黑術，方恩格又截圖他一句話，還附兩張圖，放在自己的版面供讀者批判公審，卻實達到效果，貼文下方的大部分留言都在辱罵、攻擊、與抹黑他。





翁達瑞說，依貼文下方的留言屬性，他研判這是藍營粉專的版面無誤，版主不像美籍國際政治觀察家，反而更像國民黨的網軍，他不客氣留言反擊，但方恩格不但沒縮手，甚至連發五篇文嘲諷他的立場、觀點、用詞、與英文，用的都是片面、誤導、甚至扭曲的說詞，每篇貼文下方都充斥辱罵、嘲諷、與抹黑的留言。





翁達瑞坦言，自己並不認識方恩格，也未曾互動，甚至連他的名字都沒聽過，方恩格的臉書這樣自介：無色無黨、客觀中立評論、以美國視野關注台灣；美國紐約州長島人。紐約州律師。法律博士。在新加坡、香港、台灣居住逾20年，翁達瑞認為，方恩格的自介像在說反話，其版面與國民黨的粉專無異，言論立場深藍，批評對象以綠營人物為主。





翁達瑞說，他搜尋方恩格的背景資料，在台灣的履歷都是兼差性質，兼職單位竟還包括台北市政府，擔任市政公共參與組的顧問，「這個職稱該不會就是蔣萬安美化市府網軍的名詞吧！」方恩格以美籍國際觀察家的身份挺蔣萬安的「台北101」，「方恩格咬上我時，並未在貼文揭露台北市政府顧問的身分，讓讀者誤認他只是表達個人意見，其實方恩格是在捍衛台北市政府的立場，洗白蔣萬安的政治業障」。





翁達瑞痛批，北市府聘用方恩格當市政顧問，讓他在社群平台狠咬政治立場不同的對象，為蔣萬安辯護，但方恩格卻刻意隱瞞他與北市府的關係，他呼籲北市府出面澄清方恩格的顧問角色，所謂「公共參與市政顧問」是否為蔣萬安養的網軍？與北市府的權利義務關係為何？「蔣萬安不應養網軍咬我。真的要養網軍也請愛用國貨，不要崇洋媚外，養一個縱容網路霸凌的所謂美籍國際政治觀察家」。

