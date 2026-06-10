批北市府「目標訂太低」 沈伯洋：還沒當選政績就往上加

民進黨台北市長參選人沈伯洋10日出席台派聯盟後援會成立大會。(記者羅沛德攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今天出席台派聯盟後援會成立大會，致詞援引米開朗基羅名言「人最怕目標訂得太低，以為自己都完成」，指稱很符合北市府現在的狀態，並說想讓城市變得更好不外乎「真、善、美」，然北市府連第一步「真」實聆聽市民需求都做不到，凸顯自己更有能力，還沒當選「政績就一直不斷往上加」。

沈伯洋表示，過去一個月不斷提出市民意見，希望能讓台北變得更好，起初蠻順利的，一開始的確都在討論市政，最早是老鼠問題，他提出紐約、巴賽隆納、巴黎解方，後來還有國民黨議員拿去質詢；北士科文林變電所經由他與團隊發聲，突然可以蓋了(指的應是最終方案拍板)，笑稱「還沒當選，政績就一直不斷往上加，感受特別不同」。

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沈伯洋認為，不斷提出市政、不斷反應民意，讓城市能夠往前進，即便是牛步，但就是在往前進，這是很好的選戰，原本以為可以變得越來越好，但這一個禮拜一切都變了，並援引米開朗基羅所言，「人不怕目標訂得太高沒有達到，最怕目標訂得太低，以為自己都完成，「這句話很適合現在的台北市政府」。

他舉例，近日討論山友反映登山步道的交通斷點需要銜接、路網如何改變，市府回應態度讓人覺得自認已經做得超棒，請沈伯洋不要認知作戰；大龍市場攤商反映鐵捲門、下水道、動線問題，協助提出並讓選戰聚焦在，市場改建之後遇到什麼問題、商圈如何重新活絡，結果蔣卻說海砂屋改建是特色之一；第一線教師工作繁重，不只要解決校園霸凌，還有親師衝突的問題，很難回歸教學現場，因此建議導入第三方機制，結果市府說已有類似機制；公務人員減壓加碼，希望可以從市府擴及到其他局處，都能擁有更多休息和運動空間，以及彈性工時再放寬、仿照日本核心工時的概念，市府仍說「都已經在做」，他們都認為自己完了、市府現在是完美的，「但這絕對不是市民的感受」。

沈伯洋直言，想讓城市變得更好，不外乎「真、善、美」，而且有其順序，先有真、再有善、才有美。「真」是真實反映與盤點民眾需求，所以與里長、產業座談，也聆聽議員及參選人的意見，閱讀1999的分析，真實就是民主的一部分，沒有真實就沒有後面的「善」。

「善」就是要保障人權和照顧弱勢。沈伯洋說，高高在上的人將壓力轉嫁給第一線基層公務員，「這不叫善」；北市稅收因財劃法而增加，如何分配給城市裡最需要的人，這才叫做「善」，真實達到均衡，讓每一個人能夠實質減壓，大家生活更悠閒。有了善之後，再來討論城市的美，因爲此時大家已有餘裕，生活已有時間、空間，加上人文關懷、歷史精神、產業發展，綜合起來才會變成城市的美。

沈伯洋直言，「我必須講，目標訂得太低的人，絕對不可能會有那麼美好的願景。現在最可怕的是，連聆聽市民需求的第一步『真』都做不到」，如何講到善跟美？這就是市府現在給予人民的樣貌，他才是可以靠聆聽大家需求，更知如何均衡區域發展、連結國際且有能力的人，專業兼具台灣精神，可以守護這座城市。

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