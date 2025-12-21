批北市警網失靈！綠議員嘆「放任張文連續縱火又持刀上街」：竟然都沒有掌握

27歲男子張文19日下午起接連縱火，並到台北車站（以下簡稱北車）、台北捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀傷人。台北市議員簡舒培今（21）日質疑，嫌犯下午3時許開始連續縱火燒車，照理就會有民眾通報，警方是否有掌握資料？接連3起縱火事件，警方是否完全沒察覺異常。

簡舒培指出，捷運台北車站與中山商圈發生隨機攻擊事件令人沉痛，賴清德總統與卓榮泰院長也已指示，必須全面、深入、擴大調查，查清嫌犯背景、犯案動機與預謀過程，同時檢討精進、積極建立制度。

​簡舒培表示，依目前調查結果，嫌犯在案發當天下午3時許，陸續在林森北路、長安東路等地縱火；下午5時左右、也就是前往北車作案前，嫌犯又在租屋處縱火；下午5時23分，嫌犯在捷運北車M8-M7沿線投擲煙霧彈、持刀傷人；之後先到南京西路旅館更換衣物，再前往中山站，下午6時37分在中山商圈再度投擲煙霧彈、持刀攻擊民眾。

簡舒培說，從犯案軌跡來看，嫌犯縱火燒車到隨機攻擊的地點，都在警察局周邊，究竟是挑釁公權力，還是測試警察反應？簡舒培提出第二個問題，嫌犯在台北車站捷運通道犯案後，一路從台北車站走到中山商圈再度犯案，這段路至少要10幾20分鐘，「警網竟然都沒有掌握？」

​簡舒培也質疑，若縱火燒車僅造成財損，警方未第一時間積極追查，但嫌犯在台北車站已造成流血事件，竟仍放任持有危險物品的嫌犯在台北市精華地段行走。簡舒培認為，整起事件顯示北市警察局快打部隊失靈，嫌犯在分局周邊屢次犯案卻抓不到人，甚至出手傷人後仍走了10幾分鐘到南京西路，警網也未掌握。除持續釐清案情、給予傷亡者協助與照顧外，簡舒培也要求，台北市長蔣萬安檢討北市警網在過程中的缺失，迅速補起漏洞，才能保障市民生命財產安全。

