批北檢查洩密案扯「記者判斷分析」 沈慶京怒轟：侮辱人類智商

京華城案承辦檢察官林俊言日前遭威京集團主席沈慶京指控，林在偵辦過程中私下以「抽銀根」、「難交保」等說法施壓威逼認罪。沈慶京請求檢察官評議委員會為個案評鑑，移請法務部為適當處分決議。沈慶京痛批，「北檢查不出洩密，根本侮辱人類智商」。

威京集團主席沈慶京。（資料照／中天新聞）

沈慶京今（5）日在臉書發文，這段時間，他看北檢辦案有個心得：要看案件進度，不必問律師，看《鏡週刊》就好了。

沈慶京提到，從「1500小沈」的行動硬碟傳聞，到他跟柯P的互動細節，甚至連林俊言檢察官在病房跟他不錄音不錄影「聊天」的內容，媒體都能在第一時間即時「獨家」報導。

沈慶京痛批，這種偵查內容像自來水一樣流向特定媒體，北檢竟然還能大言不慚地說「消息來源不是公務員」，是記者「分析判斷」出來的；而檢評會也能因記者不便到場就略過不再詳查。這簡直是在污辱人類的智商。

台北地檢署。（資料照／中天新聞）

沈慶京透露，自己還未收押前，有人打電話給他，說檢察官會偵辦他，利用他咬柯文哲，自己當時不以為然，認為又沒犯罪從不行賄，有什麼好怕的。結果，「狼」真的來了。林俊言檢察官用盡威脅利誘的手段，偵辦過程中，他深深感到林俊言對自己的仇恨值遠超過對民眾黨前主席柯文哲的仇恨值。

沈慶京質疑，檢方這種「黨、檢、媒」三位一體的抹黑鏈，就像錦衣衛滅九族，先用媒體把不同政治觀念的企業主名譽毀滅，再用司法權扣押財產、威逼認罪、企圖毀滅企業。檢察官敢在法庭外大玩洩密給鏡週刊，敢公然排除律師陪同偵訊，不就是因為他知道背後有股力量在撐腰？甚至辦出這種「違法偵查」案件後，還能升官。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

最後沈慶京強調，儘管自己年事已高，但看得很清楚：這是一場精心策畫的預謀性政治辦案。檢方利用洩密給特定媒體來營造社會氛圍，再由檢察官在密室裡施壓。如果這種抹黑辦案的檢察體系不改革，下一個受害的，可能就是任何一個不願配合政治劇本的善良公民。

