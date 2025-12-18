批卓榮泰不副署財劃法！藍白起底「潘孟安去年也反對」：踐踏國會立法權

立法院司法法制委員會今（18）日針對行政院不副署《財劃法》修正案進行專題報告，針對行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案以及總統府秘書長潘孟安今天未出席委員會備詢，在臨時提案部分國民黨與民眾黨黨團通過臨時提案，譴責行政院違反權力分立的行為，並將卓榮泰移請監察院彈劾，兩案在藍白多數下做出委員會決議，同時民眾黨主席黃國昌也預告將在之後的立院全院委員會針對總統賴清德不公佈法律的行為提出彈劾案。

國民黨立委翁曉玲指出，民主政治是權力受到監督，賴清德作為中華民國最高領導人，一切施政作為都必須要向人民說明清楚，總統依法公佈法律是義務不是行政裁量，今天賴清德包庇行政院不公佈法律，今天司法法制委員會邀請總統府秘書長潘孟安出席進行相關備詢，潘孟安不出席就是嚴重的失職和瀆職、是藐視國會，翁曉玲強調，要對這樣踐踏國會立法權的行為予以譴責。

黃國昌表示，中華民國憲政史上從來沒有在三讀通過和覆議維持原決議後，行政院就應該接受，黃國昌指出，潘孟安去（2024）年在立院備詢時就提到，如果總統不副署不公布，就會有憲政危機。去年財劃法行政院主張違憲，但在憲法法庭沒有做裁決之前這條法律仍然有效，行政院送到本院是按照新版財劃法所編的預算，不是行政院主張違憲就可以不執行，行政院現在主觀認為違憲就可以踐踏國會立法權，自己扮演大法官的角色。民眾黨團將會在院會提出彈劾案，到時被彈劾人賴清德依立院職權行使法必須列席說明。

黃國昌解釋，今天臨時提案的譴責案是針對卓榮泰，副署是義務，沒有拒絕的空間，黃國昌批評，卓榮泰濫用憲法37條，原意在於節制總統權力而不是拿來抗衡立院，面對賴清德與卓榮泰的行為，或許沒有足夠的票數進行反制，但應該遵循的憲政程序，國民黨和民眾黨該做的還是會做。國民黨立委羅智強也批評，賴清德用便當會取代國會，就已經正式登基，今年就是清德宗元年，凱達格蘭大道上的總統府可以改名成大皇宮，羅智強直言，今天卓榮泰不副署法律，就是在打臉賴清德。

