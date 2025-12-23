批卓榮泰不副署、不編預算「違法失職」 藍白赴監院遞告發狀要求彈劾

國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯以及民眾黨立委張啓楷、麥玉珍今（23日）至監察院遞出陳情書，要求對卓榮泰提出彈劾。（圖／李智為攝）

藍白修正《財劃法》，行政院長卓榮泰不予副署反制；國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯以及民眾黨立委張啓楷、麥玉珍今（23日）至監察院遞出陳情書，要求對卓榮泰提出彈劾。翁曉玲表示，卓榮泰已經違法失職，監院應立案調查並提出彈劾；張啓楷也呼籲，監察院不要再睡了，趕快起身捍衛軍公教權益。

翁曉玲今指出，卓榮泰提出覆議已經遭立法院否決，就必須依法行政，接受立法院所通過的決議，沒有任何理由和空間拒絕編列預算。因此，國民黨團、民眾黨團與軍公教相關退休協會代表，對卓榮泰的違法失職行為，共同向監察院提出彈劾告發狀，希望監院能依職權調查卓榮泰違法失職的事證。

廣告 廣告

徐巧芯也說，《軍人待遇條例》修正案三讀通過，卓榮泰並未提出覆議，修正案也經總統公告、行政院長副署，這代表政院並沒有窒礙難行之處，只送到憲法法庭聲請釋憲。但在憲法法庭在做任何處分前，行政院就選擇不編列預算，這就是卓榮泰院長不依法行政的過程。

徐巧芯說，當賴清德總統質疑，今年總預算立法院為何沒有開始審查？事實上行政院所編列送到立法院審查的預算，是一份沒有依法行政的違法預算。行政院應盡速送出一份合法預算才是正辦，立法院才能審查。

王鴻薇痛批，卓榮泰不副署、不執行、不守法，已經毀憲亂政，如今選擇越權、濫權不編列相關預算，難道行政院有這麼大？如果縱容卓榮泰繼續濫權，那麼總統府、立法院可以廢掉了。尤其中華民國是法治國家，不是人治國家，更非「卓」治國家。

麥玉珍也直言，若行政首長可以選擇性地不副署，那等於宣告行政權可以決定法律是否生效，這嚴重迫害五權分立。張啓楷強調，卓榮泰未依法行政已是毀憲亂政，監察院不要再睡了，起身捍衛軍公教權益，依法啟動調查。

全國軍公教警消權益保護協會理事長陳孝聖強調，軍公教團體捍衛的不僅僅是軍公教權益，同時也捍衛未來立法院所通過的各項法律案，不能侵害五權分立原則，也不容40％民意否決60％民意。總統府、行政院都不能違反憲政體制，如果今天軍公教團體不站出來，台灣明天就沒有未來。



回到原文

更多鏡報報導

今藍白赴監院提彈劾 卓榮泰：努力把國家往好的方向進步

賴清德、卓榮泰不副署財劃法修正案 國民黨批「將憲政踩在腳下」

不副署、不公布的憲政意涵：行政院的責任政治並未越界