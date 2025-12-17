批卓榮泰不副署「涉內亂罪」！蔡正元曝關鍵：已經不是單純的憲法問題

藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，引起各界高度關注；前立委蔡正元強調，若行政院針對法案提出覆議被拒，行政院長「應立即接受該決議」，痛批卓榮泰違憲亂政已經是瀆職罪、內亂罪的問題。

蔡正元透過臉書重申，憲法增修條文第三條第二項第二款規定已經寫明，針對立法院決議之法律案、預算案，若行政院移請立法院覆議後維持原案，行政院長就該接受決議。

「但卓榮泰說他有副署權，所以他有權拒絕接受立法院的決議」，蔡正元指出，卓榮泰不副署的行為，已經不是單純的憲法問題，蔡正元直言，卓榮泰不僅涉及瀆職罪、內亂罪，還對立法院叫囂，稱如果不服氣，可以用不信任案「出來再打一架」。

廣告 廣告

對此蔡正元也不諱言表示，卓榮泰的行為早已無關信任與否，而是單純的公然犯罪。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

