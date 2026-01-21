批卓榮泰先叫戰後龜縮 黃國昌：賴清德要上場救援這扶不起的阿斗嗎？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

行政院長卓榮泰今（21）日針對總預算卡關，下戰帖要和在野黨辯論總預算，民眾黨團總召黃國昌回，願意比照大選規模由電視台協調辦理、全程直播。行政院稍早再回應，國會就是最好的公開平台，呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓榮泰非常期待能在國會殿堂與黃委員辯論。對此，黃國昌再回，卓榮泰先叫戰後龜縮，賴清德要上場救援阿斗嗎？

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌說，下午叫囂要求直接辯論的卓榮泰，在他立即坦率接戰後，不到兩小時，馬上態度急轉彎，派發言人出來說只願意到國會來，為自己的怯戰找藉口，真是笑死人。堂堂行政院院長只剩一張嘴，先叫戰再龜縮，請問這是哪招？

廣告 廣告

黃國昌問，面對這個扶不起的阿斗，賴清德有勇氣上場救援嗎？他願意連同軍購特別條例，一併與賴清德公開辯論！只要多數人民認為賴清德總統講得比他有道理，他以台灣民眾黨主席身分公開承諾黨團八票就支持行政院版軍購特別條例。希望賴總統有勇氣出來面對，千萬不要像自己任命的行政院阿斗，躲在發言人與綠媒背後！如果連這種勇氣與擔當都沒有，真的會讓全體國人失望怎麼會有如此怯懦、毫無擔當的國家領導人。



更多FTNN新聞網報導

遭爆霸凌性騷擾市府公務員 邱臣遠：子虛烏有、將保留法律追訴權

民眾黨再推十議員參選人 許甫等五位前黨內一級主管插旗地方選戰

卓榮泰喊話針對總預算辯論 黃國昌回嗆好膽麥走：比照大選辯論全程直播

