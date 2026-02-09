批卓榮泰安排視察宜蘭拚選舉 國民黨呼籲：專心國政、重編總預算

行政院長卓榮泰8日前往宜蘭視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，但現場僅見到民進黨籍民意代表到場，卻未見任何國民黨籍地方民代出席，引發藍營強烈質疑此行其實是選舉考量。對此，國民黨立法院黨團批評卓榮泰毫不在意行政中立，並呼籲卓榮泰應專心國政，重新編好年度總預算。

卓榮泰宜蘭視察。(圖/中天新聞)

國民黨團今（9）日表示，卓榮泰到宜蘭視察，卻清一色只找民進黨的民意代表，以及民進黨宜蘭縣長候選人，根本是「假視察、真選舉」。堂堂行政院長，不好好編列預算，不好好解決社宅短缺、長照缺工、醫護血汗的問題，不好好提出一份讓社會大眾都接受的NCC委員名單，一心只想拼選舉。如此明目張膽，不如回去當民進黨主席，別戀棧行政院長的位置了！

國民黨團指出，民進黨在宜蘭派出的是賴清德的愛將，信賴之友會的理事長參選縣長，身為「賴友友集團」的大管家，卓榮泰果然毫不在意行政中立，馬上跳到第一線幫賴友友集團助選。卓榮泰上任以來，沒有令人印象深刻的政績，只會忠實執行賴清德的獨裁意志，以及每一年都在不停拼選舉，沒有選舉的那一年就搞一個大罷免，轉移施政無能的焦點。

卓榮泰到宜蘭視察鐵路交通，可見民進黨縣長參選人、民代陪同。(圖/截自卓榮泰臉書)

國民黨團強調，要再次正告卓榮泰，總預算的僵局，問題是因行政院未編列合法預算而起，「解鈴仍須繫鈴人」，解開僵局的鑰匙在行政院手上，如果行政院能放下選舉思維，以蒼生為念，以民意為依歸，預算僵局才有化解可能。

