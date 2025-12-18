批卓榮泰無賴院長 羅智強：移送監察院要求彈劾

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰日前宣佈不副署財劃法後，針對停砍公教年金的修正案也擬不副署。對此，立法院國民黨團書記長羅智強批評賴清德和卓榮泰是賴皮總統和無賴院長，民眾黨和國民黨今已司法及法制委會共同提案，針對卓榮泰予以譴責，同時也會移送監察院來要求彈劾，這個政治責任卓榮泰必須負擔。

羅智強表示，他也要敬告卓榮泰，總統府的秘書長潘孟安去年12月25日說的話請他記住，行政院長不副署，是在打臉賴總統，原句送給卓榮泰。今天有一個毀憲亂政的總統，再一個打臉總統的院長，這兩個真是絕配，一個叫賴皮總統，一個是無賴院長，賴賴相連到天邊，真是有夠賴皮。

羅智強表示，中華民國憲政史上從來沒有行政院長拿副署權作為對抗立法院的武器，這是賴清德和卓榮泰發明的。今天質詢時很有趣，行政院秘書長還說這是賴清德叫卓榮泰做的，所以不算打臉他。就是賴清德跟卓榮泰講說，你賞我一個耳光，只要是我叫你打我，我的耳光都不算打耳光的概念，這兩個賴皮總統跟無賴院長真的是絕配。

