批卓榮泰「不副署」耽誤市政！蔣萬安嗆賴清德：古今中外沒聽過在野獨裁

記者陳思妤／台北報導

藍白再度惡修《財劃法》，行政院長卓榮泰宣布「不副署」，並表示已經忍無可忍；總統賴清德表態力挺，更痛批國會濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，台北市長蔣萬安今（17）日批評，耽誤台北市政推動，也耽誤國際對台灣AI產業的發展，更指「忍無可忍4個字我是常聽到民眾對民進黨政府說過，在野獨裁這4個字古今中外沒有人聽過」。

蔣萬安今天視察北士科T17、T18，受訪時被問到，卓榮泰不副署《財劃法》，對北市的影響。蔣萬安表示，行政院不副署不只是憲政，對地方接下來整體市政的推動以及財務「確實造成嚴重衝擊」。

廣告 廣告

蔣萬安說，不管是捷運、校舍改建、市場改建等等確實都有影響，包含未來銜接北士科的輕軌以及捷運十字路廊，不只耽誤台北市政推動，也耽誤國際對台灣AI產業的發展。

媒體也追問，怎麼看賴清德說在野獨裁，而卓榮泰也批評已經忍無可忍？蔣萬安說，「忍無可忍4個字我是常聽到民眾對民進黨政府說過，在野獨裁這4個字古今中外沒有人聽過」。

更多三立新聞網報導

黃仁勳還沒回要不要來！拚1月和輝達簽約 蔣萬安親曝最新進度

昔喪母脫序恍神全被拍 ！唐治平暴瘦曬「同框蔣萬安照」 最新近況曝

大法官缺額與評議門檻成關鍵 憲法法庭困境一次看

政院不副署財劃法、蔣萬安稱對北市嚴重衝擊 台灣基進反問這一句

