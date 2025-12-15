批卓榮泰「向民主法治宣戰」！洪孟楷：打臉總統、背離主流民意

行政院長卓榮泰今天表示，行政院不副署《財劃法》，引發軒然大波。國民黨立委洪孟楷痛批，「卓榮泰就是在向台灣民主法治宣戰！」這樣的作為不只打臉依法公告的總統，也背離社會主流民意，他更痛批，在民進黨執政下，台灣民主法治徹底淪陷。

洪孟楷指出，卓榮泰公開表示，不副署立法院三讀通過的法案。這不是單純的政治表態，而是行政權公然挑戰憲政體制、否定國會民意，直接向台灣民主法治宣戰。不副署，並非與在野黨叫板，而是行政凌駕立法、否認依法完成的立法程序，當法律只因行政首長一句話就可以拒絕執行，請問台灣的法治還剩下什麼？

洪孟楷說，更諷刺的是，這樣的作為不只打臉依法公告的總統，也背離社會主流民意，叫「綠共」真的剛好而已，因為源自這種想做就做、不想做就不做的權力心態。當行政院長可以選擇性服從法律，憲政分際與民主制衡形同虛設。

洪孟楷表示，過去有嗆聲民代的院長，現在更出現拒絕執行法律的院長。政治攻防終會過去，但對民主法治造成的傷害，將永遠留在中華民國的憲政史上。這不是政黨之爭，而是體制之危，民進黨執政下讓台灣民主法治徹底淪陷。

