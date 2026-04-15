批南投87％挺焚化爐民調唬爛 環團力保石虎防茶香走味

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「茶鄉」南投名間鄉因著焚化爐陰影，恐怕難以再飄「茶香」。（圖／CTWant攝影組）

監督政府聯盟今（15）日表示，南投縣長許淑華老嚷嚷「八成民意」支持南投名間焚化爐興建案，但其實是網路不嚴謹的民調，根本不具參考價值；此外，最近幾次「範疇界定會議」出席者根本專業知識不足，南投縣環保局還違背程序正義讓3人決議該由13人合議之事項，「橫柴入灶」強行推進議程，令人遺憾。

正式名稱為「南投縣垃圾處理及再生能源中心」的名間鄉焚化爐興建案，目前正處於第二階段環境影響評估的關鍵期，縣府環保局於2025年底公告環評說明書，認定該案對環境有重大影響之虞，因此依規進入「第二階段環境影響評估」，並自2026年初陸續展開「健康風險評估說明會」及「環評範疇界定延伸會議」。

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由於南投縣名間鄉是全台重要茶產區，加上占地7.5公頃的焚化爐預定地所在新民村，根本就距離飲用水源僅僅約1公里處且位於八堡圳源頭，在在都讓不少農民擔心，一旦焚化爐運轉下去，排放的戴奧辛與重金屬將會污染空氣、水源與茶園，更有環團指出選址區域不時有石虎現蹤，這樣搞下去恐怕讓石虎棲地不保。

督政盟與多個民間團體為南投名間茶鄉請命。（圖／翻攝自督政盟媒體群組）

南投生活願景工作室成員陳蓉仙就指出，許淑華老稱87％縣民支持焚化爐蓋在名間鄉新民村，但民調受訪者是1,500份樣本數中自認為南投人的約900人自行「勾選」，且問題中以「再生能源中心」來指代焚化爐，根本混淆視聽。

監督政府聯盟執行長許心欣也揭露，14日一場範疇界定會議只有一位環評委員出席，其餘六名委員全數缺席，另外受邀的客座六位專家學者中，上午五人出席，下午卻僅剩二人，等於全數13位委員學者最後只有3人在場，根本無法完整討論，但環保局和會議主席無視現場抗議聲浪硬是「橫柴入灶」照常開會，真的罔顧民主程序和環評精神！

台灣石虎保育協會棲地保育專員李佩蓉也指出，焚化爐選址其實位於石虎分佈範圍，加上鄰近濁水溪的濱溪綠帶，這可是串連石虎東西棲地的重要廊道，石虎會於此覓食游泳、繁殖育幼、躲藏休息，距離不遠處近期更有3起石虎遭撞身亡的遺憾紀錄，一旦焚化爐商轉，進出的車輛恐怕釀成更多遺憾，可惜會議中一直「跳針」迴避討論替代方案，替石虎與脆弱的保育生態感到不值得！

與會民間團體同聲呼籲，請開發單位審慎評估本案之必要性，勿浪費人民公帑、強渡關山，最終使生態環境與民生經濟兩失。

石虎在台灣不少淺山丘陵地穿梭，據傳名間鄉也有不少石虎蹤跡。圖為雲林縣攝得之石虎監視畫面，僅示意。（示意圖／讀者提供）

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