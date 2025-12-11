批南門新大樓機關進駐拖2年效率差 鍾佩玲：別讓北投市場也剪綵2次

台北市議員鍾佩玲。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市南門大樓暨市場改建工程完工，不過市府各單位就定位竟花了兩年，直至今年10月才完成，議員鍾佩玲今在市政總質詢批評，市政府行政效率低落，局處之間互踢皮球，導致公共資源長期閒置，並指北投市場也正在改建中，不希望這棟合署大樓也剪綵兩次；市長蔣萬安允諾，未來對於有合署辦公的新建工程，一定會做好事前協調。

市場處指出，此案改建工程2019年12月開工、2023年10月完工，總經費31億元，辦公廳舍裝修去年6月開工、今年7月完工，總經費3.4億元。3樓至12樓進駐單位包括國稅局中正分局、中正區健康服務中心及衛生局南區稽查股、中正區公所及戶政事務所、環保局中正區清潔隊、都市發展局等。

鍾佩玲表示，南門新大樓剪綵兩次，一次是市場開幕、另一次是今年六月中正區行政中心重返南門市場，間隔一年半，十月最後進駐的是都市發展局。由於前期規劃設計不良，大樓完工至各單位就定位，竟花了兩年，並以都發局為例，之前在南京東路三段租用二層樓，單月租金合計182萬元，一年就要2184萬元，雖是繳給市府其他單位，左手通右手看似沒虧，但若能早日進駐，辦公室其實可以對外招租，增加市庫收入。

她提到，此外，先前詢問政府機關進駐南門新大樓主責單位，新工處(代辦)說是市場處、市場處說是財政局(參建)，質疑三個局處互踢批球，未先做好橫向溝通，北投市場也在改建中，市府務必釐清分配管理、指派主責單位，避免各唱各的調，重蹈覆轍。

蔣萬安坦言，機關進駐不順，就他了解是因一開始整體規劃考量未能周延，施工過程中一度發生配電等種種問題，費時改裝進而延長時間，在工程專業單位協助下，盡快讓局處進駐。未來對於有合署辦公的新建工程，市府定會事前做好協調，不會讓北投市場也剪綵兩次，並指派財政局主責。

都發局說明，南門市場辦公室進駐時程，由市場處主責協調各相關單位作業，經進駐及參建等機關多次討論，考量僅有兩支工程電梯，故規劃以區公所、戶政事務所及健康中心等業務直接對民眾服務的機關優先進駐，行政機關後續再排定期程，都發局排定10月25日、26日進駐，27日正式辦公。

都發局補充，部分科室前向捷運工程局、都市更新處，租用南京復興站聯合開發大樓18樓整層及16樓部分，前者每月租金156萬2559元，支付給捷運局；後者每月14萬4461元，繳給更新處，配合前述搬遷期程，約定十月底停止租用。

市場處另指，北投大樓目前規劃地下5層、地上10層，地下2層至5層為停車場，地下1層至地上2樓為市場，3樓至10樓包含北市聯合醫院附設門診、北投區健康服務中心、財政部國稅局北投稽徵所、北投區就業服務站、北投區戶政事務所、區公所及北投社會福利中心。

