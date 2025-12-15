批反助理費除罪化力道不夠 林延鳳：蔣萬安該加強與藍營黨團溝通

立法院助理費能否直接撥入立委本人帳戶調度？藍營提出的修法方向引發爭議。（示意圖／CTWANT攝影組）

台北市議員林延鳳今（15）日表示，立法院助理費除罪化問題各界關注，而立法院就在台北市境內，台北市長蔣萬安必須有清楚表態；蔣萬安則回應，當然要確保助理應有權利，持續打造友善職場。

國民黨立委陳玉珍近日提出《立法院組織法》部分條文修正草案，希望將助理費改為由立委「統籌運用」且刪除「公費」二字又免檢據核銷，該修正草案直指，助理費本質上是立委實質薪資的一部分，因此立委對如何運用具有完全處分權限，運用範圍也不以助理費為限。草案中更直指，這筆助理費用如何運用與是否妥當，民代僅須對選民負政治責任即可，希望劃出貪污治罪條例及《刑法》問責範圍，消息一出引爆各界議論，高達近300名跨黨派助理連署要求撤案。

廣告 廣告

回顧立院助理權益演進，自1999年《立法院組織法》修正後就將助理納入《勞動基準法》適用範圍，並以「聘用制」以利與委員同進退外，更重要的是薪資由立法院直接匯入助理帳戶。而細看規則，每位立委的助理費用採「總量管制」，2025年編列上限約為每月新台幣47.2萬元，另可編列加班費約9.45萬元。

國會助理工會直斥，這草案將助理費直接補助給立委又免檢據核銷，幾乎等同立委「自肥」完全失去制衡，呼籲提案者懸崖勒馬。

台北市議員林延鳳（圖左）認為立法院助理也是台北市基層勞工，市府有責照顧。（圖／趙世勳攝）

對此，林延鳳在總質詢時直言，台北市府曾提出要替勞工爭取勞動權益及友善環境，不知蔣萬安「是否還記得」？而現行立法院及地方議會助理薪餉發放細節蔣萬安是否認同？有無需修改的之處？如今藍營立委「開槍」要對助理費案實質除罪化，蔣萬安是否支持？

蔣萬安答詢時則說，確實有看到立法院助理費問題相關報導，但沒有進一步細看實際提案修訂文字，因此對內容不清楚。蔣萬安強調，無論如何都應該確保應有權利，不應該傷害助理，北市府也持續致力打造友善職場環境，立法院助理工會既然有提出需求，合理範圍內都要落實進行。

蔣萬安推稱，自己當下已明確且公開立場和態度，至於和立院藍營黨團溝通「會再找時間」。

林延鳳則重申，蔣萬安是台北市大家長，而立法院助理是台北市工作的基層員工，不能如此消極以對，呼籲蔣萬安必須再加強與藍營立院黨團溝通力道，自己也會監督台北市勞動局保障勞工權益的情況。

台北市長蔣萬安（圖）挨批反助理費除罪化力道不夠。（圖／方萬民攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了

三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心

台中東泉辣椒醬「辣中帶甜」成分卻沒糖 醫揭美味秘密：放心吃