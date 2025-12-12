批反年改「逆向狂飆」 經民連警告：財務缺口不該由納稅人埋單

立法院長韓國瑜在院會敲槌三讀通過年改法案修正草案。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院今（12）日三讀通過反年改相關修法，引發外界關注。台灣經濟民主連合強烈抨擊，新法在勞工平均退休金僅2萬5、老農年金8千、國民年金4千的情況下，卻維持公教人員極高所得替代率，是典型的「職業歧視、世代剝削」。經民連並重申，因停止年改或年改倒退所造成的基金財務缺口，依法政府無撥補義務，更不應由納稅人承擔。

經民連指出，本次修正條文把所得替代率逐年調降的部分回溯至2023年底，不僅完全無視考試院、銓敘部及精算師等專業警告，甚至反其道而行，「不只是開年改倒車，而是在高速公路上逆向狂飆」。

銓敘部先前已對草案提出警告，若維持基金原先使用年限目標，政府需撥補6970億元到退撫基金，否則公務員退撫基金將提前八年、教育人員退撫基金將提前七年破產。

然而，經民連批評，中國國民黨與民眾黨仍執意停止所得替代率的逐年下降，並將制度一體推回2023年底的水準，種下沉重財務風險。

經民連強調，反年改所造成的財務後果不該由全民埋單，更不應讓不同世代與不同職業之間承受不公平對待。

立法院院會今三讀通過年改案修正草案後，朝野立委各自舉牌表述立場。 圖：張良一/攝