批台中市府非洲豬瘟疫調反覆 綠議會黨團赴監院遞陳情書

民進黨台中市議會黨團總召王立任（中）今天上午偕同市議員張家銨、林祈烽、林德宇、張玉嬿及黃守達等人到監察院遞交陳情書。（王千豪攝）

台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟，多位民進黨台中市議員今（31）日赴監察院遞交陳情書，直指台中市政府防疫反應延宕，疫調反覆修改，監察院應調查台中市政府各相關局處於此次事件中是否有怠忽職守、違反行政程序或隱匿事實等情事，並釐清各級主管責任。此外，多位市議員更高喊農業局長張敬昌及環保局長陳宏益下台。

民進黨台中市議會黨團總召王立任今天上午偕同市議員張家銨、林祈烽、林德宇、張玉嬿及黃守達等人到監察院遞交陳情書，並於現場高喊「市長擺爛、官員瀆職」。

民進黨台中市議會黨團指出，該案養豬場自10月10日起即出現豬隻大量死亡，但台中市動保處直到10月14日才前往現場，卻因飼主拒絕採樣而未依法強制檢驗，延誤至10月20日才完成採樣，隔日才確診檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。根據《動物傳染病防治條例》第9條與第17條規定，防疫人員有權為防疫必要強制進入飼養場所採樣檢查，且獸醫師在發現疑似傳染病時應於24小時內通報，但台中市政府卻未依規定執行，在程序上市府有極大的瑕疵。

民進黨台中市議會黨團表示，根據環境部規定，全國廚餘養豬場須每日上傳蒸煮影像，地方環保局應每月至少稽查一次。然而，台中市梧棲案場自5月至9月間多次未上傳影像，環保局卻僅在5月15日與7月18日稽查，其餘月份皆未執行，顯示監督體系鬆散、跨局處防疫協調失靈。若環保局能早期查核、農業局能主動通報，疫情或有機會及早控制，避免成為台灣防疫防線的破口。

民進黨台中市議會黨團批評，台中市政府對外說法多次反覆。從最初稱「特約獸醫誤判病因」，到改口為「王姓獸醫」，再到「賴姓獸醫到場訪視」，甚至有媒體揭露王姓人員實為藥商而非獸醫，市府訊息錯亂、說法前後矛盾，令人質疑是否刻意混淆事實、規避責任。

民進黨台中市議會黨團呼籲，非洲豬瘟是國家級防疫重大挑戰，市府在防疫程序上屢次失誤、應變遲緩，期盼監察院深入調查市府行政疏失，釐清責任並依法懲處。

