批台中處理非洲豬瘟0分 徐國勇嗆盧秀燕：把豬還給我！

台中爆出非洲豬瘟，市長盧秀燕成箭靶。民進黨秘書長徐國勇今天（11/5）在「午青live」喊「盧秀燕還我豬」，質疑盧秀燕說了多少次的謊話，盧秀燕不合格，連59分都沒有，他不客氣講，處理非洲豬瘟0分！

談到非洲豬瘟，徐國勇說，「豬瘟真的是很奇怪耶，盧秀燕還我豬好不好！把我的豬還給好不好！」

徐國勇批評，為什麼全國沒有一個地方發生，只有台中發生？他要問盧秀燕，當國軍出動化學兵要把非洲豬瘟消滅，盧秀燕的公務員，竟然在放假時間跑去干預採檢，這是什麼意思？豬瘟爆發後盧秀燕市府行政大錯6天沒檢測。

徐國勇指出，這東西會產生重大權益損害，盧秀燕找了沒有獸醫師執照的人處理，損害全國吃豬肉、養豬農的權益，所以「盧秀燕把豬還給我」。他質疑，獸醫沒有到現場就可以診所，盧秀燕有沒有怠惰職守，若怠惰職守釀成災害，「那就是刑法的問題，不是政治問題」，盧秀燕一直想辦法把非洲豬瘟導向政治問題，「不要讓她倒向，因為這是刑法的問題。」

徐國勇說，沒有豬肉不是只有民進黨，國民黨、民眾黨沒得吃，阿公阿嬤、孩子都不能吃。他批評，盧秀燕說獸醫有去診斷，說了多少次的謊話，當一個市長可以講謊話欺騙全國民眾嗎？盧秀燕不合格，連59分都沒有，他不客氣講，處理非洲豬瘟0分，真的0分！

徐國勇指出，養豬農父子證詞不一，後面有沒有人教他們怎麼講，台中市府有沒有跟這對父子串供？如果有就是瀆職罪，他要問後面有沒有人，該不該繼續辦，單單這幾點就值得大家深思，為什麼別的養豬場不會發生，半年叫兩桶瓦斯，廚餘是每天要煮，「你是在說什麼，不通啦！」如果去檢查，設備已壞掉卻讓養豬農通過，有無放水、怠忽職守？

